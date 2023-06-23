"Немає причин": Макрон не збирається телефонувати Путіну, але відповість на його дзвінок (відео)

На думку президента Франції, Росія більше не поважає міжнародне право і є колоніальною державою, ведучи імперіалістичну війну зі своїм сусідом.

Президент Франції Емманюель Макрон не планує телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, однак він не відмовився б від розмови, якби сам Путін зателефонував йому. Про це французький лідер заявив в інтерв'ю FranceInfo.

"У мене немає причин дзвонити йому сьогодні. Йде український контрнаступ. Прийде час, сподіваюся, переговорів на умовах України. З іншого боку, якщо він зателефонує мені, щоб запропонувати щось, я прийму це, тому що Франція завжди була сприятливою і посередницькою державою", — пояснив журналістам Макрон.

За його словами, Росія сама поставила себе в становище, коли вона більше не поважає міжнародне право. Президент Франції назвав РФ "колоніальною державою 21-го століття", яка веде імперіалістичну війну зі своїм сусідом Україною.

Також французький лідер засудив роль Росії в Африці через дестабілізацію континенту за допомогою ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, 16 червня президент Франції Емманюель Макрон провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом, присвячені Близькому Сходу і війні в Україні. Французький політик наполягав на тому, щоб саудівський принц використовував свій вплив на Росію.

12 червня Макрон заявив, що кілька днів тому почався "ретельно" спланований контрнаступ українських сил. За його словами, контрнаступальна операція ЗСУ планувалася досить довго, а Франція почала постачати Києву більше зброї, снарядів і бронетехніки.