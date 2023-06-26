Питання часу. Хто і коли підніме новий заколот проти Путіна

Вперше в історії сучасної Росії кремлівське керівництво не знайшло в собі можливості відповісти на загрозу проти її розвитку. Цим самим створено прецедент для майбутніх збройних заколотів. Фокус дізнавався якою буде доля заколотників з ПВК "Вагнер" та хто наступним може повернути зброю проти Кремля.

24 червня, за 200 км від Москви лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, що розвертає військову колону, та повертається назад у польові табори та пункти постійної дислокації. Менше, ніж за добу, так званого "маршу справедливості", найманці взяли під повний контроль місто Ростов разом зі штабом Південного військового округу Міноборони РФ, військові обʼєкти у Воронезькій області.

Причиною такого рішення стало, за словами Пригожина, небажання "проливати кров росіян". Згодом стало відомо, що посередником у врегулюванні конфлікту став самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко — ніби-то Пригожин погодився перейти в Білорусь, а всім учасникам заколоту обіцяли амністію.

Заколот Євгена Пригожина та відповідь на нього російського керівництва сильно нагадують цирковий виступ Фото: Getty Images

Станом на 26 червня 2023 року відомості про місце знаходження Пригожина відсутні. Проте кримінальна справа проти нього нікуди не поділася. Федеральна служба безпеки РФ продовжує розслідувати організацію збройного заколоту. Зі свого боку, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила відомості про перекидання "вагнерівців", які брали участь в невдалому заколоті, на схід України.

"З того, що ми бачимо: під час активізації подій, політичної кризи у Російській Федерації вони збирали війська зі сходу і намагалися їх перемістити в Московський регіон", — розповіла Маляр, додавши: "через те, що події дуже швидко вичерпали себе, ці війська повертають на схід", — сказала вона в ефірі телемарафону.

Що буде з ПВК "Вагнер" далі

На думку військового експерта Олега Старікова, сили ПВК "Вагнера" не будуть розпорошувати, адже це потужне військове формування, що продемонструвало свою боєздатність в багатьох військових конфліктах. Їхній досвід і навички потрібні керівництву Міноборони. До того ж не треба забувати, що саме "вагнерівці" забезпечують всі грошові потоки з Африки — видобування алмазів, рідкоземельних матеріалів.

"Ті хто не підтримав заколот будуть розформовані по підрозділах Міноборони, а заколотники підуть в Білорусь. Треба розрізняти склад ПВК "Вагнер", там не всі кримінальні елементи, а й професійні військові. Так ось, умовний кримінал залишиться в Білорусі, вони дуже вигідні Лукашенку, адже будуть воювати з партизанами на протестним підпіллям. Найманці — повернуться в Африку", — пояснює Фокусу Старіков.

Політичний експерт Олександр Кочетков вважає навпаки, що "вагнерівців" будуть знищувати, як тих, хто вже зрадив.

"Вагнерівців розкидають по інших підрозділах Міноборони та знищать на фронтах в Україні. Командування знайдуть та ліквідують, як це свого часу робили "вагнерівці" з командирами ОРДЛО, які виходили з під контролю", — говорить він Фокусу.

Варто зазначити, що бійці "Шторм Z" записали звернення до Пригожина, в якому назвали його "нелюдем" за припинення заколоту. Цей підрозділ створено виключно з російських увʼязнених та афільовано безпосередньо з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Хто командує ПВК "Вагнер"

Не треба забувати, що ПВК "Вагнер", це насамперед відставні кадрові військові, представники спецслужб, які мають практичний бойовий досвід. Увʼязнені — це вже остання черга, за рахунок яких поповнювали штурмові підрозділи аби не наражати на загрозу бути знищеними цінні кадри. Проте треба зауважити, що ПВК "Вагнер", це не лише Пригожин. Колишній кухар Путіна є співзасновником, а формально фінансистом компанії. Структура і керівництво непублічні, з відкритих джерел відомо, що крім Дмитра Уткіна (він же Вагнер) підрозділом командують Андрій Трошев (Сєдой), Олександр Кузнєцов (Ратибор), Андрій Богатов (Бродяга). Всі троє є на спільних фото з президентом Володимиром Путіним.

Володимир Путін в оточені командирів ПВК "Вагнер". Зліва направо: Богатов, Трошев, Путін, Кузнєцов, Уткін Фото: Скріншот

Тобто, це всі ті, кому максимально довіряв російський президент. Тому зараз ми маємо двояку ситуацію — військових командирів, які зрадили Путіна й обіцянку уникнути покарання, якщо заколот зупиниться. Щоправда, ніяких гарантій від кремлівських керівників ми не почули, а слова Лукашенка не є позицією Москви.

Треба розуміти, що доля майбутніх заколотів залежить від того, як з учасниками та організаторами цього розбереться чинна влада Росії. Якщо все пробачать, то Путін вчергове розпишеться в своїй слабкості та втратить і так зруйновану репутацію сильного лідера. Якщо всіх репресують, то Кремль на певний період втратить дієвий інструмент військового тиску.

Крім вагнерівців у заколоті формально взяли участь військові підрозділи на території Росії, адже по ходу руху "колони Пригожина", до них приєднувалися цілі військові частини.

"Похід на Москву" підтвердив те, що раніше почали робити рейди РДК та ЛСР — показали слабкість центральної влади, незграбність та неадекватність в ухваленні рішень.

Чи можливі нові заколоти

На думку експертів, все це в комплексі створює умови для майбутніх збройних заколотів і протестів проти чинної влади в Москві. Кремль уже показав свою слабкість та пішов на поступки. За словами Старікова, вже незабаром має бути оголошено про заміну начальника Генштабу та міністра оборони. Рішення щодо них вже ухвалено, але не в стилі Путіна, як то кажуть, "рубати з плеча". Крім того, не треба забувати, що Шойгу та Герасимов є носіями так званої "ядерної валізки" РФ.

"Повторення спроби заколоту обовʼязково буде, "Вагнер" показав що це можливо. В РФ на танках і бронетехніці привітно зустрічають, мало не з хлібом-сіллю. Я думаю, що наступна спроба точно буде, але далеко від Москви. Це будуть якісь місцеві націоналісти, можливо РДК, якщо зможуть залучитися підтримкою місцевого населення, можливо навіть, Кадиров. Шлях відкрито, спроба заколоту показала, що режим не може оперативно реагувати та адекватно відповідати на виклики, тому доводиться домовлятися не на своїх умовах", — прогнозує Кочетков.