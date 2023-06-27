На Путіна чекає палацовий переворот: заколот Пригожина показав, чого боїться російський диктатор

Наступ на Москву бойовиків ПВК "Вагнер" спровокував президента РФ Володимира Путіна на демонстрацію неочікуваної слабкості. Її наслідки наразі передбачити складно. Фокус розбирався, як це відобразиться на російському президенті та як будуть рятувати його імідж.

"Скажу російською. Людина з Кремля, очевидно, дуже боїться", — заявив президент України Володимир Зеленський після невдалої спроби реалізації заколоту в РФ. Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про початок збройного конфлікту з Міноборони РФ. Причина — нібито удар російської армії по тиловому табору "вагнерівців". Озброєні люди захопили будівлі у Ростові та Воронежі, а згодом рушили на Москву, але зупинилися за 200 кілометрах від російської столиці. Як виявилось, марш припинився після розмова з так званим президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який виступав посередником у перемовинах між Пригожиним та Кремлем. Після цього "вагнерівці" вирушили у свої тилові бази.

Фантомні болі диктатора

Відхід "вагнерівців" стався вже після того, як російський президент Володимир Путін виступив в ефірі федеральних каналів. У суботу 24 червня о 9.00 ранку, коли вже було відомо, що "вагнерівці" йдуть на Москву, той записав термінове звернення, назвав дії очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "ударом у спину".

"Те, з чим ми зіткнулися, — це зрада. Будь-яка внутрішня загроза — смертельна. Пригожин штовхає країну в анархію та смуту, в результаті буде поразка", — заявив він.

Глядачі ж могли помітити, що Путін під час виступу нервував. Він не сидів у кріслі, як зазвичай — поважно та розкуто, а проголошував промову стоячи та напружено. До того ж був одягнутий у чорний костюм та чорну краватку, що не характерно також для нього.

Як помітили експерти, російський президент і говорив, і виглядав як людина, яка не просто нервує, а злякалась. У цій ситуації, незалежно від того, зрежисована вона була або ні, господар Кремля показав свою слабкість і вразливість. І оточення Володимира Путіна може йому цього не пробачити.

"Безумовно Путін злякався, і це було помітно, — говорить Фокусу експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко. — Це були його фантомні болі. У Путіна є страхи, про які він постійно говорить і про які думає: можливість громадянської війни у Росії, розпад Росії та її тотальна поразка. Можливо, вони б з’єдналися воєдино, аби Пригожин дійшов до Москви. І це розуміли у Кремлі, зокрема, Путін. Тому він злякався. Його звернення говорить про те, що Путін був наляканий цією ситуацією. Чи не проявив він слабкість? Проявив, коли пішов на поступки злочинцю".

Володимир Путін тримається за владу в своїй власній реальності, яку йому створює його оточення Фото: The Daily Mail

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко зазначає, що "Путін зганьбився на весь світ тим, що він злякався зека, кухаря хот-догів, директора фабрики тролів, офіційну особу незаконної, згідно з російським же законодавством, ПВК".

"Для Путіна, все що відбулося — стрес, — коментує Фокусу ситуацію політолог Володимир Фесенко. — Це стало приниженням для нього і демонстрацією його особистої слабкості. Цей бунт — безглуздий, але не безпощадний. Путіну не вдалося придушити його. Всі сили – на фронті в Україні, а всередині країни сил для придушення протестів не виявилось. Довелося йти на поступки Пригожину, не коментуючи ситуацію".

Фесенко зазначає, у публічному полі Пригожин створив імідж людини та навіть сили, яка може все, розв'язує проблеми силоміць.

"Путін не хотів втручатися напряму, попросив своє оточення та Лукашенка. І тут раптом виявилось, що придушити повстання Пригожина можна і без Путіна. І в майбутньому можна буде щось так вирішити. Чому ні? Можна взагалі жити без Путіна", — припускає Фесенко. Але зауважує, наразі для путінського режиму не буде прямих та швидких наслідків, але негативні процеси для них явно посилились. "У середині Росії проявились вразливі місця путінської Росії та певна внутрішня політична послабленість", — додає він.

Як Путін рятуватиме свій імідж

Після всього, що відбулося, очевидно, Путін намагатиметься врятувати свій імідж. Він відчайдушно спробує виправити ситуацію — довести своїй аудиторії і своїм громадянам, мовляв, все добре, ситуація під контролем. І не тільки всередині країни, а й назовні.

"Щодо війни проти України — тут ситуація найбільш проблемна, — говорить Фесенко. — З одного боку бунт Пригожина став наслідком цієї війни, як і невдоволення нею. Звісно, можна було б припинити війну, а з нею подібні бунти. Але це неможливо — війська, які повернуться з України, будуть загрозою Путіну всередині РФ, бо перемогу не принесуть. Тому Путін буде змушений продовжувати цю війну, але в режимі обмеженої активності, щоб посилення не призвело до поразки і до збільшення напруги всередині країни".

Він зазначає, Путін свідомий, росіяни з симпатією поставились до Пригожина і не стали груддю захищати путінський режим.

"Для загострення війни також сил не вистачає. Тоді може народитися ще один Пригожин. Тому Путін буде уникати великих поразок. А ось силу він покаже всередині Росії", — переконаний політолог.

І, можливо, зважиться на кадрові рішення, вдасться до репресії.

Приміром, замінити міністра оборони Сергія Шойгу. Але зробити так, аби це не виглядало як поступка Пригожину. "Йому вже підшукали заміну — Олексія Дюміна, багаторічного ексохоронця Володимира Путіна, колишнього заступника Шойгу і чинного губернатора Тульської області РФ. У будь-якому разі господарю Кремля необхідно демонструвати силу, приборкати партію війни", — коментує Фесенко.

Прізвище Олександра Дюміна називають серед претендентів на крісло міністра оборони РФ

Жовтенко не впевнений, що Шойгу піде. Він каже, ситуація найбільш вигідна саме йому.

"Шойгу доволі близька людина Путіну, і навряд його можуть прибрати. У нього навпаки зараз є реальна можливість привласнити "вагнерівців" і розпоряджатись ними, як хоче, — говорить він. — Можливо, просто розформує, можливо, вчинить по-іншому. І продемонструє всім іншим, що з ним не варто входити у конфлікти, він сильна фігура. Також я хочу нагадати, що напередодні заколоту Шойгу ухвалив рішення про те, що в Росії необхідно створити резервну армію. Про це він говорив публічно. Ця резервна армія не повинна буде відправлятись в райони ведення бойових дій, а перебуватиме десь поряд з ними. Якщо Шойгу не відправлять у відставку, це означатиме посилення його позиції".

Росія стала слабшою

Приниження Путіна відбулось не через сам факт бунту, а через те, що нічого не змогло зупинити Пригожина, як домовленості і поступки Пригожину.

"Спочатку Путін сказав про кримінальну справу, зраду, що бунт буде покарано жорсткими заходами, а потім пішов на поступки Пригожину. Вся ця історія продемонструвала публічне приниження Путіна та його подальше послаблення. Думаю, Пригожину він це не вибачить. Пригожин матиме смертельну небезпеку, скоріше за все тікатиме в Африку, ховатись там, тому що там для нього буде безпечніше, ніж в Білорусі", — припускає Володимир Фесенко.

Він називає все те, що відбулося не лише викликом для Путіна, а й для системи. "Ми побачили прояв внутрішніх сперечань і проблем, які накопичились внаслідок війни в Україні, яка стала каталізатором. Діагноз: послаблення Росії", — додає він.

Тим часом колишній посол Республіки Польща в Україні та експерт Ян Пєкло зазначає: не тільки Путін, а й Росія справді слабші, ніж багато хто думав, і їхня "єдина сила, яку вони все частіше використовують у переговорах із Заходом, це ядерний шантаж".

Бійці ПВК "Вагнер" відкрили скриньку Пандори для подальшої долі Росії та свого існування Фото: РИА

Сьогодні про цю слабкість Путіна говорять у світі. Для багатьох це відкриття, як і колись те, що Росія не має потужної армії, "другої у світі". "Зараз ми бачимо конкретний початок кінця Путіна. Ця війна Росії проти України мала стати для нього загибеллю", – так прокоментував події Александр Віндман, колишній директор із європейських справ Ради національної безпеки США. На його думку, Росія буде слабшою, на якийсь час більш небезпечною, але слабшою.

Повстання Пригожина змусило Путіна виглядати слабким та нездатним контролювати ситуацію, — вважає й політичний соціолог та співавтор книги "Путін проти народу" Сем Грін. Він припускає, після заколоту Пригожина люди в Росії будуть обговорювати зміну керівництва, що раніше було неможливо уявити.

Хоча експерти сумніваються, що росіяни вийдуть на вулицю, вимагаючи зміну влади.

"Вони чекають, коли з’явиться лідер по типу Пригожина, але кращий, який контролюватиме все, — підсумовує експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко. — Більш ймовірний палацовий переворот. Ми ж бачимо, Пригожина багато хто підтримував, і він мав симпатиків. Проте свій шанс втратив. Але його можуть отримати інші. В Росії зміна керівництва неодмінно станеться".

Досвід бунту Пригожина доводить, що, по-перше, прихильники можуть бути не лише у Путіна. А, по-друге", улюбленцям можуть довірити владу. Комусь лише залишилися цим шансом скористатися.