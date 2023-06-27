Шойгу може привласнити собі ПВК "Вагнер", — експерт

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу має реальну можливість привласнити собі "вагнерівців", які залишаться в Росії. Політик досі є наближеною особою Путіна та продовжує утримувати сильні позиції.

Голова Міноборони Сергій Шойгу вбудований у систему кремлівського режиму та входить до так званого кола путінських друзів. Тому малоймовірно, що його замінять, швидше, він візьме на себе управління ПВК "Вагнер". Про це в коментарі Фокусу розповів експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко.

"Шойгу доволі близька людина Путіна, і навряд чи його можуть прибрати. У нього, навпаки, зараз є реальна можливість привласнити вагнерівців і розпоряджатися ними, як хоче. Можливо, просто розформує, можливо, вчинить по-іншому. І продемонструє всім іншим, що з ним не варто входити в конфлікти, він сильна фігура. Також я хочу нагадати, що напередодні заколоту Шойгу ухвалив рішення про те, що в Росії необхідно створити резервну армію. Про це він говорив публічно. Ця резервна армія не повинна буде відправлятися в райони ведення бойових дій, а перебуватиме десь поряд із ними. Якщо Шойгу не відправлять у відставку, це означатиме посилення його позиції", — розповів Фокусу Жовтенко.

Експерт відзначає, що в Путіна є страхи, про які він постійно говорить і про які думає. Серед них можливість громадянської війни в Росії, розпад Росії та її тотальна поразка.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "На Путіна чекає палацовий переворот: заколот Пригожина показав, чого боїться російський диктатор".

Нагадаємо, що такі оцінки дають і аналітики з "Інституту дослідження війни". Зважаючи на все, Сергій Шойгу залишиться на чолі Міноборони, хоча ходять чутки про змінника глави міністра оборони.

Також повідомлялось, что в Зеленського висміяли заяву про бунт. Утікачі-президенти дуже надихають, сказав радник голови ОП Михайло Подоляк, додавши, що російський президент спробував двічі виправдати "свою валдайську сміливість", для чого нагородив російських військових, які нібито не допустили громадянської війни.