Воюватимуть з партизанами: експерт розповів, якою буде найперша задача для ПВК "Вагнер" в Білорусі

За словами генерал-майора Ігоря Гуськова, Олександр Лукашенко не дозволить розмістити на своїй території надто багато найманців. Особливо після спроби державного перевороту у Росії.

У Білорусі вже готують військову базу для ПВК "Вагнер" на території однієї з військових частин, яка розташована якомога далі від Мінська. Найпершим завданням для найманців може стати боротьба з партизанським рухом проти Лукашенка. Про це в коментарі Фокусу розповів керівник аналітичної групи Українського центру аналітики і безпеки, генерал-майор СБУ Ігор Гуськов.

"ПВК "Вагнер" має безцінний досвід, якого немає у білоруської армії та, навіть, спецслужб. Це, в першу чергу, досвід контрпартизанської війни з Африки. На мою думку, та за моїм досвідом, ПВК "Вагнер" не буде видно на території Білорусі. В першу чергу, це будуть командири, які найбільш близькі та лояльні до Пригожина. Лукашенко далеко не дурень, щоб заводити на свою територію велику кількість людей, які вже показали свою готовність та вміння організовувати заколоти проти влади", — говорить Фокусу Гуськов.

Він вважає, що діяльність ПВК "Вагнер" на території Білорусі буде непомітною для широкого загалу. А разом з Пригожиним туди перейдуть найбільш близькі й вірні йому командири.

"За моїм досвідом, "вагнерівців" буде не більше тисячі чоловік, я б навіть сказав, що кілька сотень найбільш досвідчених, не зеків і не рядових бійців", — повідомив він.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Концерт "Вагнера" для Лукашенка. Чим займатимуться військові найманці Пригожина в Білорусі".

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країні не варто боятися найманців, адже ті зможуть поділитися досвідом і проінструктувати військових щодо застосування зброї. Він також розповів про те, як із ним зв'язався Володимир Путін під час спроби Євгена Пригожина здійснити військовий переворот у Російській Федерації.