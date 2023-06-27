"Нам це не потрібно": Лукашенко заявив, що "Вагнер" не влаштовуватиме жодних провокацій

Білоруський лідер вважає, що інформація про провокації найманців Пригожина перед самітом НАТО з боку Білорусі не має сенсу.

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Олександр Лукашенко спростував інформацію про те, що ПВК "Вагнер" має намір влаштувати в Білорусі провокацію перед самітом НАТО, повідомляє держінформагентство"БелТА".

Політик також спростував інформацію про те, що приїзд ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Білорусь — це "чергова місія за завданням Кремля".

"Значить, він (Пригожин — ред.) у нас за завданням Кремля, під час якого може влаштувати провокації проти майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі? Ні, ми не збираємося ні до яких провокацій. Але якби нам потрібна була провокація, так у мене на західному напрямку тисячі військових. Тільки команду дай — вони будь-яку провокацію організують. Але нам це не потрібно. Навіщо нам ця провокація? Що вона дасть? Ну, налякаємо ми їх у Вільнюсі, і що? У відповідь отримаємо. Тому немає жодної необхідності", — заявив Лукашенко.

Лідер РБ розраховує, що командири з ПВК "Вагнер" поділяться досвідом і допоможуть збройним силам РБ підвищити свої навички.

Він також повідомив, що "вагнерівці" могли б розповісти Білорусі більше про використання зброї — як наступати, як оборонятися.

"Боятися їх нічого. Ми ж вухо гостро тримаємо", — додав Лукашенко.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне домогтися чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.

27 червня Фокус писав про те, що Лукашенко прокоментував перекидання ПВК "Вагнер" до Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, що його країні не варто боятися найманців, адже ті зможуть поділитися досвідом і проінструктувати військових щодо застосування зброї.

Нагадаємо, 27 червня повідомлялося, що Лукашенко розповів про розмову з Путіним під час заколоту в РФ. Олександр Лукашенко розповів про те, як із ним зв'язався Володимир Путін під час спроби Євгена Пригожина здійснити військовий переворот у Російській Федерації.