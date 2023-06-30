Арешт генерала Суровікіна. Як відобразяться на війні в Україні репресії проти російських генералів

Після заколоту Євгена Пригожина та ПВК "Вагнер" в Кремлі вирішили провести чистки в рядах представників Міноборони та Генштабу РФ. Звільнити когось пафосно там навряд чи наважаться, а ось посунути та перемістити — цілком можливо. Фокус дізнавався, хто з російських генералів може опинитися під репресіями та які наслідки це матиме на фронті в Україні.

За ґратами, за повідомленням джерел, вже кілька днів перебуває заступник командувача російського угруповання в Україні генерал армії Сергій Суровікін.

Причина — ймовірна його участь у бунті, який влаштував очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Мовляв, Суровікін не лише знав, але й підтримував оголошений "марш справедливості" на Москву проти керівництва російського Міноборони.

Вперше повідомлення про можливий арешт Суровікіна з'явилося в Телеграм-каналі російського блогера-пропагандиста Володимира Романова. Той запевняв, що Суровікіна заарештували ще 25 червня — через заколот "Вагнера". За словами співрозмовника видання The Moscow Times, який також підтверджував затримання, Суровікін міг бути і не в курсі заколоту, але не протистояв йому. Джерела кажуть, що генерал нібито "повівся не особливо покірно, коли поставили завдання читати текст на камеру і розрулювати, надто грубіянив керівництву". І саме тому могло здатися, що Суровікін входить у "пригожинську коаліцію". Нагадаємо, у суботу, 24 червня, той знявся у відеоролику, засудивши заколот Пригожина і закликавши "вагнерівців" зупинитися. Але це був останній відомий вихід Суровікіна у люди.

Євген Пригожин в штабі Південного військового округу РФ намагається донести офіцерам свої цілі

"Суровікін — людина Пригожина, який неодноразово вихваляв його, — говорить Фокусу колишній співробітник СБУ Іван Ступак. — Швидше за все, в нього була ідеологічна роль. Суровікін міг з Москви обіцяти забезпечити Пригожину лояльність військових. На відео Суровікін сидів біля стіни, ніби побитий пес. Він — генерал армії, але мямлів щось ледь-ледь".

Важливо зазначити, що Суровікін — все ще головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ, а під час "маршу вагнерівців" це був єдиний рід військ, який намагався протистояти, атакуючи їх з повітря — відомі імена загиблих пілотів літака та гелікоптерів, збитих "вагнерівцями".

Підозри про підтримку дій Пригожина з боку Суровікіна обґрунтовуються тим, що генерал дійсно був з близького кола Пригожина. Вони співпрацювали ще під час операції у Сирії, Пригожин називав Суровікіна найздібнішим командиром російської армії. Коли ж восени 2022 року Суровікіна було призначено командувачем військами РФ в Україні, той також залучав до військових дій Пригожина та його ПВК. Щоправда, Суровікін протримався на посаді недовго — близько трьох місяців. Потім його навіть понизили у посаді — Путін передав пряме командування війною генералу Валерію Герасимову.

Усунення Суровікіна у медіа багато хто сприйняв як удар по Пригожину. Після цього було помітно, як ці двоє критикували тактику міністра оборони Сергія Шойгу та Герасимова у війні проти України. Але саме Суровікіну навесні 2023 року доручили вирішити проблему з поставками боєприпасів "вагнерівцям".

Чистки в Міноборони РФ: за мовчання та боягузтво

Експерти говорять, що арешт Суровікіна може свідчити про те, що Путін прагне очистити Міноборони РФ від осіб, які могли стати спільниками Пригожина або вважаються нелояльними до Кремля, аби убезпечити себе від майбутніх протестів.

"Якщо російська влада справді заарештувала Суровікіна, то Кремль, швидше за все, використає Суровікіна та його філії як "цапів відбувайлів", аби публічно пояснити, чому російські військові та російські органи внутрішньої безпеки погано відреагували на заколот, і виправдати потенційну перебудову російського військового керівництва", — припускають аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Суровікін – це кишеньковий генерал ФСБ, — говорить Фокусу військовий та політичний оглядач групи Інформаційний спротив експерт Олександр Коваленко. — Він став лояльним до ФСБ після того, як його завербували ще в 1990-х роках, коли щодо Суровікіна було розпочате кримінальне переслідування стосовно перевищення ним повноважень щодо підлеглих. Саме тоді він потрапив у поле зору ФСБ. Суровікіна Пригожин планував поставити замість Шойгу. Нагаю, що Пригожин та його "Вагнер" — це фактично філіал того ж ФСБ, який було створено як основну конкуруючу компанію іншим приватним компаніям від Міністерства оборони, і досить успішно. Це вказує на те, що Суровікіна недаремно арештували — він має безпосереднє відношення до всього цього заколоту".

Михайло Мізінцев може зайняти місце на лаві підсудних. Незадовго до заколоту Пригожина, він перейшов до ПВК "Вагнер" Фото: ТАСС

Раніше видання NYT писало, що є ознаки того, що спробу змінити керівництво Міноборони РФ силовим шляхом, здійснену Пригожиним, могли підтримувати й інші генерали. Мовляв, і сам Пригожин, вірив, що значні частини російської армії перейдуть на його бік, коли його колона рухатиметься на Москву.

Серед генералів, які могли симпатизувати Пригожину, називають начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва, який спочатку записав власне відеозвернення, назвавши у ньому будь-які дії проти російської держави "ударом в спину країні і президенту", а потім опинився на іншому відео разом з Пригожиним у Ростові-на-Дону.

Також є підстави припускати, що під підозрою опинилися й інші представники Генштабу РФ — наприклад, генерал-полковник Андрій Юдін. За даними російських медіа, його звільнено з лав російських військ, потім затримано та направлено у СІЗО.

"Зараз, коли небезпека минула, російські правоохоронці стали сміливіші — почнуть "полювання на відьом", зводити рахунки. Грестимуть навіть тих, проти кого немає доказів, щоб відзвітувати про викриття заколоту та спільників. Почнуть зводити рахунки та наклепи", — думає Ступак.

Наприклад, експерти також зазначають, що з інформаційного поля зник не лише Суровікін, а й начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов. Він не з’являвся ні на публіці, ні на державному телебаченні після бунту "вагнерівців". Зокрема, Герасимова не було, коли Путін вручав подяки армії РФ "за запобігання громадянській війні" 27 червня. Його відсутність Міноборони РФ офіційно не коментує.

"Герасимов, скоріш за все, зараз у запої, в нього важкий період в житті. У Герасимова є така властивість, зникати на довгий час. Він може зникати на кілька тижнів, а потім всі дивуються, чи він взагалі живий, чи не отримав поранення, — говорить Коваленко. — Думаю, звернуть увагу на губернатора Тульської області Олексія Дюміна, фігуру також лояльну до ФСБ. Також може бути заарештований ексзаступник голови Міноборони РФ генерал Михайло Мізінцев, який перейшов у ПВК "Вагнер". Його теж відносять до пулу ФСБ. Там планували поставити Суровікіна на місце Шойгу, а Мізінцева — Герасимова. Якщо заарештують ще і його, то я взагалі не здивуюсь".

Начальник Генштабу Валерій Герасимов залишається командувачем Обʼєднаного угрупування військ РФ в Україні Фото: РИА Новости

До того ж в ISW припускають, що "чистки" стосуються не тільки керівного складу, але й рядових бійців з офіцерами. Їх обвинувачують у нерішучості під час зупинення ходи "вагнерівців". Наприклад, йдеться про льотчиків, які нібито відмовилися завдавати ударів по змішаних колонах "вагнерівців" та цивільних та прикордонників, які не відкрили вогонь по техніці, що пересувалась.

"І думаю, таких знайдуть, — говорить Ступак. — Багато ж людей не мали окремих Телеграм-каналів, не створювали щодня чи щотижня інформаційний порядок денний. Путін завжди прагнув саме цього, аби в цій війні не було яскравих особистостей. Всі сірі, бліді. А Пригожину вдалося стати медійним маршалом і обличчям цієї війни. Хоча яка війна – таке й обличчя".

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"Не виключаю, що можуть дійсно бути якісь кадрові зміни. Але головні фігури, Шойгу та Герасимов, залишаться на своїх місцях. Путін — це людина, яка не змінює коней на переправі, хоча в даному випадку, не коней, а оленів, але сенс один і той самий", — іронізує Коваленко.

Але якщо інформація про усунення керівництва операції в Україні підтвердиться, то це свідчить про зміни ведення Росією війни проти України, зазначають експерти.

Деякі аналітики припускають, що позиції міністра оборони РФ Сергія Шойгу, якого прагнув усунути Пригожин, можуть посилитися, адже його усунення було б проявом слабкості для Кремля — виконання вимог терористів.

Але, можливо, кулуарно на перші позиції щодо керування так званою спецоперацією в Україні можуть бути призначені інші особи. Серед них — командувач повітряно-десантних військ Михайло Теплинський. Кажуть, він вже керує "операцією" в Україні. Він повернувся ще у квітні 2023-го після звільнення у січні цього року.

Також на перші шпальти вийшла новина про те, що після заколоту Пригожина Росгвардія може отримати важку зброю та танки. Про це сказав голова відомства Віктор Золотов, а йому це пообіцяв Путін. Золотов говорить, що роль Росгвардії була визначальною, вони концентрували свої сили навколо Москви. "Ми знали, що переможемо, Москву бунтівники не взяли б", — заявив він.

Тобто очевидно, що в Кремлі шукають можливість підсилення впливу, і зрозуміли, що не можуть більше розраховувати на ПВК, особливо під час оборони Москви.