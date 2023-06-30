"Політичні переслідування": нардеп Алексєєв розповів про підозру в шахрайстві (відео)

Парламентарій, якого звинуватили в шахрайстві, заявив, що гроші були отримані за дворічну роботу адвокатів. За даними слідства, Сергій Алексєєв обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції за 50 тисяч доларів США.

У п'ятницю, 30 червня, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Сергій Алексєєв, у якого вночі проводили обшуки, прокоментував ситуацію з трибуни Верховної Ради.

"Змушений констатувати факт, що в Україну, на жаль, повернулися політичні переслідування, які реалізовуються через ДБР і СБУ, яка повинна зараз займатися російськими агентами, а не вриватися вночі до опозиційних депутатів", — сказав Алексєєв.

За його словами, йдеться про справу, яку компанія "Алексєєв, Боярчуков і партнери" веде вже понад два роки. А ДБР і СБУ використали громадянина Німеччини, обвинуваченого на батьківщині в торгівлі наркотиками, який чекає на екстрадицію. На думку нардепа, силовики запропонували йому прихисток в Україні в обмін на допомогу в переслідуванні Алексєєва.

"Хочу наголосити, що кошти було отримано для мого колишнього партнера, адвоката, у якого якраз у цей день помер батько, і в рамках договору з юридичною компанією. Я можу вас запевнити, що про хабар навіть в обвинуваченні не йдеться. Натомість мені намагаються інкримінувати шахрайство, що не витримує жодної критики, оскільки це була оплата майже 2-річної роботи адвокатів", — заявив парламентарій.

Завершуючи виступ, Алексєєв ще раз наголосив, що дії силовиків він вважає політичним переслідуванням.

Справа Алексєєва: що сталося

Уранці 30 червня в ОГПУ повідомили, що народного депутата України підозрюють у шахрайстві. За інформацією слідства, він обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції та взяв за це 50 тисяч доларів США.

"Парламентарій "гарантував" використати власні зв'язки в суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову в наданні іноземцю статусу біженця", — написали в СБУ.

Депутат попався під час отримання 30 тисяч доларів США, раніше він уже отримав 20 тисяч.

Також стало відомо, що вночі у Сергія Алексєєва відбулися обшуки.

"Сьогодні вночі, в найкращих традиціях НКВДістських трійок, у народного депутата Алєксєєва С.А. співробітники ДБР та СБУ провели обшуки, які відбулися без постанови суду, з невиразними поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії. Під час обшуку було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші. "ЄС" розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили та залякування її представників і перешкоджання діяльності народного депутата", — написала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Вона підкреслила, що раніше силовики з обшуками вже побували в кількох її колег по партії — тиснули та залякували.

Нагадаємо, що НАБУ оголосило в розшук екснардепку від ОПЗЖ Наталію Королевську. Її підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 ККУ (Декларування недостовірної інформації).