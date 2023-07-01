Обшуки у нардепа Алєксєєва: політик не з'явився на засідання суду, його довелося перенести

У партії політика стверджують, що нардеп не з'явився на засідання суду, оскільки в той момент був на засіданні Верховної Ради.

У суботу, 1 липня Личаківський районний суд Львова відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному в шахрайстві народному депутату від "Євросолідарності" Сергію Алєксєєву через його неявку. Про це повідомляють на сайті органу правосуддя.

"У зв'язку з неявкою в судове засідання підозрюваного слідчий суддя відклав розгляд клопотання на 03 липня 2023 року об 11 год. 00 хв", — ідеться в публікації.

Також зазначається, що 30 червня 2023 року до суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу парламентарію, підозрюваному у шахрайстві.

Як пояснили "Українській правді" у пресслужбі "Європейської солідарності", Сергій Алєксєєв не з'явився на засідання щодо обрання йому запобіжного заходу, оскільки перебував на засіданні Верховної Ради.

"Сьогодні в українському парламенті відбулося пленарне засідання за участю прем'єр-міністра Іспанії, в якому брав участь Сергій Алєксєєв. Бути присутнім у сесійній залі Верховної Ради України є конституційним обов'язком народного депутата України", — заявили у пресслужбі політичної сили.

Крім того, представник "ЄС" додав, що суд було попереджено про неможливість цього дня участі Сергія Алєксєєва в судовому засіданні у Львові, і пообіцяли, що 3 липня парламентарій обов'язково з'явиться до суду.

Справа Алєксєєва: що сталося

Уранці 30 червня в ОГПУ повідомили, що народного депутата України підозрюють у шахрайстві. За інформацією слідства, він обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції та взяв за це 50 тисяч доларів США.

"Парламентарій "гарантував" використати власні зв'язки в суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову в наданні іноземцю статусу біженця", — написали в СБУ.

Депутат попався під час отримання 30 тисяч доларів США, раніше він уже отримав 20 тисяч.

Цього ж дня з трибуни Верховної Ради Алєксєєв заявив, що гроші були отримані за дворічну роботу адвокатів, а те, що відбувається, він вважає політичним переслідуванням.

Нагадаємо, що НАБУ оголосило в розшук екснардепку від ОПЗЖ Наталію Королевську. Її підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 ККУ (Декларування недостовірної інформації).