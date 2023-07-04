"Ознаки образи": влада Грузії обурилася через прохання Зеленського відпустити Саакашвілі

У провладній політсилі звернули увагу на те, що до відправлення Саакашвілі в Грузію нібито були причетні конкретні високопосадовці української влади, Києву та Тбілісі наразі треба зберегти нормальні відносини.

Іраклій Кобахідзе, керівник керівної партії "Грузинська мрія", вважає ознаками образи прохання президента України Володимира Зеленського відпустити на лікування Міхеїла Саакашвілі. Про це він заявив на прессконференції, інформує 1tv.

Він не підтримав таке прохання та зневажливо прокоментував звернення керівника української держави. Іраклій Кобахідзе звернув увагу на те, що до відправлення Саакашвілі в Грузію нібито були причетні конкретні високопосадовці української влади.

"А сьогодні, коли та ж сама влада вимагає повернення Саакашвілі в Україну, в цьому, звісно, містяться ознаки образи", – заявив політик.

Іраклій Кобахідзе додав, що не має наміру заглиблюватися в цю тему, оскільки влада його країни не планує конфронтації. Він наголосив, що важливо зберегти відносини з Україною, оскільки вона перебуває у стані війни.

Критичний стан Саакашвілі та звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленського розкритикував владу Грузії після публікації нових фото Міхеїла Саакашвілі. За словами керівника держави, Київ неодноразово закликав Тбілісі передати політика на лікування, де йому нададуть необхідну допомогу, але це ігнорувалося. Зараз настав час негайної відповіді. З таким самим закликом зверталися і міжнародні партнери, але навіть це не допомогло, оскільки грузинська влада немає намір відпускати колишнього президента.

Саакашвілі, у якого є українське громадянство, заарештували в Тбілісі восени 2021 року. З того часу він перебуває у в'язниці, а його стан погіршився.

Нагадаємо, 3 липня Міністерство закордонних справ України заявило, що з послом Грузії проведуть "різку розмову" і вимагатимуть повернення в Україну Міхеїла Саакашвілі. Дмитро Кулеба, керівник відомства, зазначив, що Тбілісі має припинити знущання і повернути громадянина України.