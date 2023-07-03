Грузія має повернути Саакашвілі: МЗС проведе "жорстку розмову" з послом

За словами голови українського МЗС Дмитра Кулеби, Тбілісі має припинити знущання і повернути громадянина України.

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Міністерство закордонних справ України заявило, що з послом Грузії проведуть "жорстку розмову" і вимагатимуть повернення в Україну Міхеіла Саакашвілі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми вважаємо, що Грузія повинна припинити знущання з Міхеіла Саакашвілі та повернути його нам, оскільки він — громадянин України", — наводить міністерство слова голови українського МЗС Дмитра Кулеби.

Суд над Саакашвілі в Грузії

Саакашвілі, у якого є українське громадянство, заарештували в Тбілісі восени 2021 року після того, як він таємно повернувся в країну. Тоді щодо нього вже було винесено заочний вирок у вигляді 6 років тюремного ув'язнення у справі про перевищення посадових повноважень.

Міхеіл Саакашвілі

У зв'язку з проблемами зі здоров'ям Саакашвілі був переведений у цивільну клініку в Тбілісі. Політик і його прихильники не виключають, що стан погіршився через отруєння. Грузинське керівництво, зі свого боку, вважає такі висновки бездоказовими.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський також закликав Грузію повернути Саакашвілі в Україну. Він доручив дипломатам викликати грузинського посла до Києва і висловити протест через те, що Саакашвілі тривалий час перебуває в ув'язненні. Зеленський також доручив МЗС запропонувати послу протягом 48 годин покинути Україну для консультацій.

Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхеіла Саакашвілі, заявив Зеленський і також нагадав, що офіційний Тбілісі не вперше закликають зупинити знущання і домовитися про повернення Саакашвілі.

Раніше з'явилося відео допиту, на якому Саакашвілі виглядає явно нездоровим і сильно схудлим. Колишній президент Грузії та голова Одеської ОДА, перебуваючи в тбіліській клініці, дистанційно приєднатися до засідання суду. Це сталося вперше з лютого поточного року.