"Заставу внесли друзі та колеги": нардеп Алєксєєв вийшов з-під варти за 2,2 млн гривень

За словами політика, він не визнає своєї провини і в майбутньому домагатиметься виправдувального вироку або ж зовсім закриття кримінальної справи.

За народного депутата фракції "Європейська солідарність" Сергія Алєксєєва внесли заставу розміром 2,2 мільйона гривень, що дало йому змогу не відбувати запобіжний захід за ґратами. Про це пише видання "Суспільне" 4 липня.

За словами політика, заставу він вносив не самостійно, а зробили за нього це друзі та колеги. Це дозволило йому не перебувати під вартою доти, доки розслідування триває.

"Заставу внесли вчора ввечері, 3 липня. Заставу внесли за мене мої друзі та колеги, близько 18:00. Одразу я не вийшов, вийшов 4 липня близько 13 години. Справи там немає, кажуть кращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми відстоюватимемо: йти або на виправдальний вирок, або на закриття справи", — цитують журналісти нардепа.

Примітно, що суд обрав Сергію Алєксєєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб із можливістю внесення застави. Спочатку прокурори наполягали на сумі в розмірі 10 мільйонів, проте потім її значно зменшили.

Сам народний депутат фракції "Європейська солідарність" зазначив на той момент, що не має у своєму розпорядженні такої суми грошей, проте його близькі товариші спробують зібрати гроші.

До слова, якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує від 5 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна за шахрайство.

Нагадаємо, 30 червня в Офісі генерального прокурора України повідомили, що народний депутат обіцяв "відмазати" громадянина іншої країни від екстрадиції та вимагав від нього за цю послугу 50 тисяч доларів.

1 липня з'явилося повідомлення, що нардеп не з'явився на перше засідання суду. В пресслужбі "Європейської солідарності" заявили, що це сталося через те, що нардеп у цей момент перебував у Верховній Раді.