"Проведу ґрунтовні переговори": Зеленський прибув з візитом у столицю Болгарії (фото)

Очільник держави планує обговорити з іноземними чиновниками військову допомогу Україні та майбутній саміт НАТО, який відбудеться у Вільнюсі.

Президент України Володимир Зеленський перебуває у Софії та готується до зустрічей з болгарськими високопосадовцями. Про це він повідомив 6 липня у соцмережах.

"Софія. Болгарія. Проведу ґрунтовні переговори з премʼєр-міністром Николаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами", — заявив лідер.

Зеленський розповів, про що говоритиме з представниками влади Болгарії. Президент прагне обговорити з партнерами оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, запланований на 11-12 липня саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізацію його Формули миру.

Міністерка закордонних справ Болгарії Марія Габріель 6 липня опублікувала фото з Зеленським.

"Ласкаво просимо до Болгарії", — написала вона.

Нагадаємо, про запланований візит Володимира Зеленського у Болгарію повідомляли в ЗМІ. Журналісти дізналися про плани українського лідера від дипломатів, однак зазначали, що деталі з міркувань безпеки приховують.

4 липня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що під час майбутнього саміту можуть бути ухвалені рішення, які зблизять Україну з альянсом. Він проінформував, що передав Володимиру Зеленському сигнал про наближення Києва до членства в НАТО.