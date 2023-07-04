"Дуже хороша розмова": Столтенберг пообіцяв Зеленському по телефону зближення з НАТО

Після новини про те, що генсек Альянсу залишиться ще на рік на посаді, він плідно поговорив телефоном із президентом України. На Київ можуть чекати сюрпризи у Вільнюсі.

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На саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня в литовській столиці Вільнюсі, можуть ухвалити рішення, які зблизять Україну з Альянсом. Про це заявив генсек Єнс Столтенберг 4 липня.

За його словами, сигнал про те, що Київ стане ще ближчим до повноцінного членства в НАТО, він уже передав президенту України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови, яка відбулася напередодні.

"Дуже гарна розмова з президентом Зеленським про останні події в Україні та нашу підготовку до саміту НАТО", — йдеться в повідомленні.

Єнс Столтенберг окремо додав, що під час саміту Альянсу у Вільнюсі західні союзники налаштовані ухвалити рішення щодо посилення підтримки України і збираються робити це в довгостроковій перспективі, поки триває повномасштабна війна. Також вестимуться переговори про те, щоб зміцнити політичні зв'язки з Україною і зблизити її з НАТО.

Варто зазначити, що цього ж дня з'явилося офіційне підтвердження того, що Єнс Столтенберг залишається на посаді генерального секретаря НАТО ще на один рік — до жовтня 2024 року.

"Трансатлантичний зв'язок між Європою і Північною Америкою забезпечував нашу свободу і безпеку протягом майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш Альянс важливий як ніколи", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 липня представники Офісу президента України розповіли, від яких чинників залежатиме присутність Володимира Зеленського на майбутньому саміті. Точна інформація триматиметься до останнього в секреті з метою безпеки, але також багато чого залежатиме від ситуації на фронті.