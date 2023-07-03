"Залежить від ситуацію на полі бою": Офіс президента пояснив, чи поїде Зеленський на саміт НАТО у Вільнюсі

Наразі не ясно, чи Зеленський прилетить на саміт НАТО у Вільнюсі. У Офісі президента назвали причину, чому не оголошують точну інформацію про візит.

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3 липня Олександр Нікіфоров, речник президента Зеленського, пояснив, чи відвідає очільник України саміт НАТО у Вільністю. За словами речника, особиста присутність залежить від подій на полію бою. Про це Нікіфоров розповів у коментарі порталу "Суспільне".

Нікіфоров зазначив, що зазвичай особисті візити Зеленського не анонсуються публічно. Причина подібного мовчання — питання безпеки. Але все ж відзначив, що присутність президента на саміті НАТО у Вільнюсі залежить від ситуації на фронті.

Також речник нагадав, що очільник України вже пояснював свою позицію у одному із звернень. Між тим крайня заява президента, де він згадував саміт у Вільнюсі — зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом 1 липня. Іспанія головуватиме на зустрічі у Литві — Зеленський подякував за підтримку Північноатлантичних прагнень України.

Михайло Подоляк, радник Офісу президента, опублікував допис щодо саміту у Вільнюсі. Радник згадав саміт НАТО у Бухаресті у 2008 році: тоді Україна, а також Грузія, так і не отримали Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Радник наголосив, що країни-учасниці Альянсу, мають проявити "сталеву волю". Також він закликає показати однозначне "зелене світло" для України щодо вступу до НАТО.

Радник Офісу президента - про Вільнюський саміт НАТО

Зазначимо, саміт у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня 2023 року. Своїх представників надішлють 30 країн-членів Альянсу. Очікується, що буде 40 глав держав та 150 політиків. Подію охоронятимуть 12 тис. військових, повідомив литовський посадовець, відповідальний за охорону почесних гостей.

Нагадуємо, офіцер НАТО Роб Бауер 3 липня оцінив контрнаступ ЗСУ. На думку очільника Військового комітету Альянсу, наступ "успішний".

Тим часом у Литві встановлять системи протиповітряної оборони NASAMS та Patriot. Системи ППО надійдуть від Іспанії, яка допоможе захистити небо під час зібрання.

Між тим видання Politico проаналізувало три варіанти подальшого розвитку подій для України у випадку, якщо вона не отримає членства у НАТО. В усіх трьох варіантах країна буде захищена західною зброєю, але при цьому не вступить офіційно до Альянсу.