У Туреччині завершилася зустріч Зеленського та Ердогана: головні підсумки (відео)

Лідери України та Туреччини обговорили низку питань, зокрема "зернову угоду", обмін полоненими, членство нашої країни в НАТО та її післявоєнне відновлення.

У п'ятницю, 7 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Лідери двох країн відповіли на запитання журналістів на спільній пресконференції.

На початку зустрічі відбулася церемонія підписання Протоколу про співпрацю у сфері оборонної промисловості. Далі Реджеп Ердоган привітав Володимира Зеленського в Туреччині, зазначивши, що "попри всі події, турецько-українська дружба тільки посилилася".

Війна і членство України в НАТО

Президент Туреччини сказав, що український народ веде боротьбу за територіальну цілісність і незалежність своєї країни. Політик засудив анексію українських територій, зокрема Криму.

За словами турецького президента, його країна докладає багато зусиль для завершення війни шляхом переговорів на підставі міжнародного права. Він також пообіцяв підтримувати післявоєнне відновлення України.

"Я хочу у вашій присутності ще раз підкреслити, що від настання справедливого миру ніхто не програє", — сказав Реджеп Ердоган.

Зустріч Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана з представниками ЗМІ

Турецький лідер висловив співчуття з приводу загибелі українців і заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО. Крім того, політик окремо згадав про кримських татар.

"Кримські татари наполегливо ведуть боротьбу за свободу своєї країни. Ще раз хочу подякувати пану Зеленському за його працю з гарантування прав наших братів і встановлення їхнього статусу автономії", — заявив Ердоган.

Зі свого боку Володимир Зеленський додав, що Чорне море має бути простором безпеки та співпраці, а не війни.

Обмін полоненими

Володимир Зеленський сказав, що Туреччина зробила суттєвий внесок у повернення українців із російського полону.

Реджеп Ердоган додав, що наразі Туреччина веде переговори з Російською Федерацією щодо обміну полоненими між Україною і РФ. За його словами, наступного місяця у нього буде можливість особисто обговорити це питання з Володимиром Путіним.

"Обмін полоненими є пріоритетним питанням нашого порядку денного", — сказав Ердоган.

"Зернова угода"

Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина виступає за те, щоб продовжити "зернову угоду". За його словами, в Анкері хочуть продовжити термін угоди на 2 роки.

"Ми обговорили питання 12 суден, заблокованих в українських портах. Дасть Бог, ці судна також будуть звільнені. Нам сказали, що докладатимуть для цього зусиль", — сказав Ердоган.

Володимир Зеленський зазначив, що в роботі "зернового коридору" зацікавлений весь світ. За словами Зеленського, робота "зернового коридору" не повинна залежати від "настрою, з яким прокинувся президент Російської Федерації".

Нагадаємо, що 7 липня Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано його прибуття до Туреччини. Реджеп Ердоган не був присутній на злітній смузі, а чекав на Зеленського у своїй резиденції. У момент зустрічі президенти міцно потиснули руки та доброзичливо посміхалися один одному.