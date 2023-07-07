"Дуже важливі переговори": Зеленський прибув на зустріч з Ердоганом (відео)

На відео з летовища більше десятка турецьких посадовців — цивільних та військових. Далі Зеленський рушив на зустріч з Ердоганом, щоб обговорити низку важливих питань.

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Президент України Володимир Зеленський опублікував відео прибуття до Туреччини: перші миті після приземлення та зустріч з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Відео оприлюднено на офіційній сторінці Facebook президента.

Зеленський летів в Туреччині на літаку Республіки Чехія — це видно, коли він спускається трапом і вітається з делегацією турецьких чиновників.

Зеленський - біля трапу літака в Туреччині

Ердоган не був присутній на злітній смузі: чекав Зеленського у своїй резиденції. Під час зустрічі президенти міцно потисли руки та приязо посмізхались один одному.

Зеленський вітається з Ердоганом

Зеленський супроводив відео коротким пояснення щодо цілі візиту. Зокрема зазначив, що очікує "дуже важливі переговори". Також перелічив теми, які планує обговорити:

продовження Чорноморської зернової ініціативи, згідно з якою Україна має можливість експортувати збіжжя;

питання саміту Північноатлантичного альянсу.

Візит Зеленського до Туреччини 7 липня 2023 року

Зазначимо, протягом останніх кількох днів Зеленський відвідав низку європейських держав. Зокрема, побував у Чехії: президент Петр Павел роз'яснив своє бачення членства України в НАТО. Також завітав до Болгарії — обговорив питання оборони та саміт у Вільнюсі.

Нагадуємо, наприкінці травня Реджеп Ердоган переміг на президентських виборах в Туреччині. Вибори відбувались у два тури: йому вдалось перемогти з невеликим відривом від суперника.

Американські чиновники між тим оцінили перспективи членства України в Альянсі. На їхню думку, головне питання — відповідність вимогам. Хоча краще звернути увагу на війну з РФ, на якій вони пропонують зосередитись.