"Дуже важливі переговори": Зеленський прибув на зустріч з Ердоганом (відео)
На відео з летовища більше десятка турецьких посадовців — цивільних та військових. Далі Зеленський рушив на зустріч з Ердоганом, щоб обговорити низку важливих питань.
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео прибуття до Туреччини: перші миті після приземлення та зустріч з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Відео оприлюднено на офіційній сторінці Facebook президента.
Зеленський летів в Туреччині на літаку Республіки Чехія — це видно, коли він спускається трапом і вітається з делегацією турецьких чиновників.
Ердоган не був присутній на злітній смузі: чекав Зеленського у своїй резиденції. Під час зустрічі президенти міцно потисли руки та приязо посмізхались один одному.
Зеленський супроводив відео коротким пояснення щодо цілі візиту. Зокрема зазначив, що очікує "дуже важливі переговори". Також перелічив теми, які планує обговорити:
- продовження Чорноморської зернової ініціативи, згідно з якою Україна має можливість експортувати збіжжя;
- питання саміту Північноатлантичного альянсу.
Зазначимо, протягом останніх кількох днів Зеленський відвідав низку європейських держав. Зокрема, побував у Чехії: президент Петр Павел роз'яснив своє бачення членства України в НАТО. Також завітав до Болгарії — обговорив питання оборони та саміт у Вільнюсі.
Нагадуємо, наприкінці травня Реджеп Ердоган переміг на президентських виборах в Туреччині. Вибори відбувались у два тури: йому вдалось перемогти з невеликим відривом від суперника.
Американські чиновники між тим оцінили перспективи членства України в Альянсі. На їхню думку, головне питання — відповідність вимогам. Хоча краще звернути увагу на війну з РФ, на якій вони пропонують зосередитись.