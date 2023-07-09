Путіна потрібно дотискати: у питанні членства України в НАТО ухвалили низку важливих рішень, — Кулеба

Голова українського МЗС зазначив, що по цьому питанню вже час внести ясність, і саміт НАТО — слушна нагода для цього.

На шляху України до НАТО вже було погоджено кілька важливих рішень, тому за підсумками майбутнього саміту цей шлях стане ще коротшим. Про це 8 липня заявив у соцмережах міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Це дуже важливий результат, про який нам, як і в багатьох інших випадках, говорили, що цього не буде, а ми разом із найближчими партнерами це зробили", — зазначив голова української дипломатії.

Однак у цьому питанні, додав Кулеба, не вистачає ясності щодо запрошення України до вступу. Тому майбутній саміт — якраз той момент, щоб цю ясність внести. Якщо цього не зробити, то президент країни-агресора Володимир Путін отримає своєрідний подарунок.

"Для НАТО втратити цю можливість означатиме зробити подарунок Путіну в момент, коли його треба дотискати на всіх фронтах", — переконаний міністр.

Тим часом, наголосив голова українського МЗС, робота в цьому напрямі триває і триватиме до останньої хвилини ухвалення декларації саміту НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, оглядачі Telegraph повідомили, що Німеччина збирається наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО. Така позиція пов'язана з побоюванням Берліна виникнення прямого військового конфлікту блоку і Російської Федерації.

Представник Атлантичної ради Ян Бжезинський оцінив перспективи надання Україні гарантій безпеки за "ізраїльською моделлю". За його словами, тільки членство України в НАТО здатне стримати амбіції російського президента Володимира Путіна.