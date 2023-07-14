Путін проти армії. Кремль почав зачистку генералів, які втратили довіру

За два дні російське командування втратило одразу двох старших офіцерів – генерал-лейтенанта Олега Цокова безповоротно, а генерал-майора Івана Попова з гучним політичним скандалом, який продовжує набирати обертів. Фокус дізнавався, що стало причиною конфлікту серед російської військової еліти та які наслідки це матиме на перебігу війни в Україні.

12 липня стало відомо про відставку командувача 58 загальновійськової армії РФ генерал-майор Івана Попова. Традиційно для РФ рішення не було офіційно оголошено, воно зʼявилося в тематичних навколовійськових пабліках.

Відомо, що рішення про звільнення ухвалив особисто начальник Генерального штабу Валерій Герасимов, після особистої доповіді Попова. У своїй доповіді генерал звертав увагу на необхідність ротації та стану російських військ на передньому краї українського контрнаступу.

Згодом у мережі зʼявилося звернення Попова, на якому він пояснює ситуацію, що склалася. На його думку, керівництво побачило в ньому загрозу тому вирішило позбутися.

"Виникла ситуація складна зі старшим начальством, коли треба було або змовчати й сказати те, що вони хотіли почути. Або назвати речі своїми іменами….Висловив це на найвищому рівні, відверто, дуже жорстко. У зв'язку з цим старші начальники відчули в мені якусь небезпеку і за один день спорядили наказ міністру оборони, видали розпорядження і мене позбулися", — йдеться у звернені генерала.

Варто звернути увагу, що першим звернення Попова опублікував саме депутат Держдуми, генерал-лейтенант Андрій Гурулєв. В минулому Гурулєв сам командував 58 армією (2012-2016 роки). Цікаво, що слова Попова подаються, як звернення до бойових товаришів, матеріал створювався виключно для внутрішнього вжитку без подальшого поширення.

Перший заступник голови Ради Федерації РФ Андрій Турчак є наближеною особою Путіна та координує робочу групу так званої "СВО"

У відповідь на вчинок Гурулєва перший заступник голови Ради Федерації РФ Андрій Турчак заявив, що його колега влаштував політичне шоу, оскільки звернення було зроблено для внутрішнього використання.

"Совість Івана чиста. Такими командирами батьківщина може гордитися. Армія була і залишається поза політикою", — написав він у телеграм.

Зазначимо, що Турчак є координатором робочої групи по так званій "СВО", в ЗМІ його називають представником "групи Кирієнка-Ковальчука", куди також входять прем'єр-міністр Михайло Мішустін та співзасновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Нагадаємо, 58 армія веде бойові дії в окупованій РФ Запорізькій області.

Хто ліквідував генерала Цокова

Крім Попова, лави старшого військового керівництва втратили ще одного генерала. 11 липня внаслідок ракетного удару по запасному командно-штабному пункті в Бердянську було ліквідовано генерал-лейтенанта Олега Цокова. Генерал командував "єльнінською" 144 гвардійською мотострілецькою дивізією, якою свого часу керував Герасимов. Дивізія входить до складу 20 загальновійськової армії, що була помічена на сході України. До повномасштабного вторгнення в Україну, начальником штабу армії був генерал-полковник Михайло Теплинський, який зараз є командувачем всього російського окупаційного військового угруповання.

Командний пункт розміщався в готелі "Дюна", цілком прогнозовано, що, крім Цокова, там розміщувалися й інші офіцери високого рівня.

За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, є інформація, що ракетний удар по готелю "Дюна" стався внаслідок контрольованого витоку інформації з російської сторони. А першочерговою ціллю був саме Попов, а не Цоков.

"Щодо Цокова, то є інформація, що це був контрольований витік інформації, його ціллю була саме ліквідація Попова. Через те, що це не вдалося зробити, його вирішили відсторонити. Я думаю, в майбутньому варто чекати подальшої компрометації Попова, навіть до кримінального переслідування", — говорить він Фокусу.

За словами голови комітету з оборони Держдуми РФ, генерал-полковника Андрія Картаполова, наразі Суровікін "відпочиває поки що та є недоступним" Фото: Відкриті джерела

Фокус уже розповідав, що спроба військового заколоту Євгена Пригожина та ПВК "Вагнер" проти військового керівництва РФ спричинила кадрові чистки в російській армії. Останні події вказують, що чистки переросли у відверті репресії проти генералів.

Досі невідома доля заступника командувача російського угруповання в Україні генерал армії Сергія Суровікіна, якого було заарештовано ще наприкінці червня 2023 року. Жодної офіційної інформації від Міноборони РФ чи інших силових структур не надходить. 12 липня російські ЗМІ опублікували коментар голови комітету з оборони Держдуми РФ, генерал-полковника Андрія Картаполова, в якому він повідомив, що Суровікін "відпочиває поки що та є недоступним".

За інформацією розвідки Великої Британії, Валерій Герасимов уже знайшов заміну Суровікіну на його посаді. 11 липня, під час доповіді, начальник Генштабу уперше з'явився з генерал-полковником Віктором Афазаловим, який є заступником головнокомандувача Повітряно-космічними силами Росії. Афазалов понад чотири роки займає свою посаду, але публічно зʼявився мало не вперше.

Путін боїться заколоту генералів

Полковник запасу ЗСУ, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов пояснює Фокусу, що заколот Пригожина не був організований ним самостійно, він не має для цього відповідного досвіду і навичок. Тому в Кремлі зараз карають всіх тих, хто міг йому в цьому допомогти.

"Ми спостерігаємо певні тенденції в російському військовому товаристві, армія немає жодних успіхів, кількість невдоволених росте, починається пошук крайніх. На армію зараз тиснуть політичні рішення, саме цим можна пояснити таку кількість старших офіцерів на лінії бойового зіткнення — їх завдання мотивація війська", — говорить він.

Генерал Попов уже пройшов шлях від еліти російської армії до "панікера і шантажиста"

"Путін боїться військової опозиції, тому зіграв на випередження, щоб не зʼявилися нові генерали Рохлін чи Лебедь. Ситуація з ліквідацією Цокова та відстороненням Попова вказують на момент кадрових чисток та репресій. Кремль намагається позбутися офіцерів з великими зірками на погонах. Досі невідома доля Суровікіна, він навіть не зʼявився на день народження до своєї доньки", — додає Снєгирьов.

За словами Селезньова, кількість невдоволених буде збільшуватися й надалі, ані Шойгу, ані Герасимов не мають великої підтримки в армії, адже не можуть захистити її від політичного тиску Кремля. Закономірно, що чим більших успіхів досягатимуть Сили оборони України, тим більше цей конфлікт буде розгоратися. І йдеться навіть не про звільнені території, достатньо лише знищення тилових складів, пунктів управління та резервів російської армії.

Опитані Фокусом експерти зазначають, що наразі складно оцінювати як позначиться на фронті репресії проти російських командирів. Але на сьогодні, російська армія вже перебуває в стані дезорганізації управління, а серед командування ширяться нестабільні морально-вольові настрої.