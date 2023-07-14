Шойгу і Герасимов уже не мають підтримки серед російських генералів, — експерт

За словами Владислава Селезньова, у російському командуванні помітно збільшення кількості офіцерів, які висловлюють своє невдоволення політичним тиском, викликаним незадовільними результатами на військовому фронті.

Заколот Пригожина не був організований ним самостійно, він не має для цього відповідного досвіду і навичок. Тому в Кремлі зараз карають усіх тих, хто міг йому в цьому допомогти.

Про це в коментарі Фокусу для матеріалу "Путін проти армії. Кремль почав зачистку генералів, які втратили довіру", розповів полковник запасу ЗСУ, колишній спікер Генштабу Владислав Селезньов.

За його словами, у російському командуванні зростає кількість незадоволених офіцерів через політичний тиск, спричинений відсутністю досягнень на фронті. Ще однією причиною є пресинг через невдалий заколот Євгена Пригожина.

"Ми спостерігаємо певні тенденції в російському військовому суспільстві, армія не має жодних успіхів, кількість незадоволених зростає, починається пошук крайніх. На армію зараз тиснуть політичні рішення, саме цим можна пояснити таку кількість старших офіцерів на лінії бойового зіткнення — їхнє завдання мотивація війська", — каже він.

За словами Селезньова, кількість незадоволених збільшуватиметься й надалі, ані Шойгу, ані Герасимов не мають великої підтримки в армії, адже не можуть захистити її від політичного тиску Кремля. Закономірно, що чим більших успіхів досягатимуть Сили оборони України, тим більше цей конфлікт розпалюватиметься. І мова навіть не йде про звільнені території, достатньо лише знищення тилових складів, пунктів управління та резервів російської армії.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Путін проти армії. Кремль почав зачистку генералів, які втратили довіру"