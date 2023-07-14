СІЗО і застава в 33 млн грн: митрополиту УПЦ МП Павлу змінили запобіжний захід (відео)

Настоятеля Києво-Печерської лаври відправили в СІЗО на два місяці з можливістю застави. Захист планує подавати апеляцію на рішення суду.

Солом'янський райсуд Києва відправив настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебедя в СІЗО на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 33 мільйони гривень. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на спікера Київської обласної прокуратури Олену Ковальову.

Як стверджують у прокуратурі, Лебідь спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, чим порушив накладені судом обов'язки. Митрополит заперечував свою провину, заявивши, що не знайомий зі свідком. Захист планує подавати апеляцію.

Після обрання нового запобіжного заходу Павло Лебідь повідомив журналістам, що не знає, де знайти 33 млн грн застави, і не згоден із рішенням суду помістити його під варту

"Така сума 33 мільйони, хіба що прокурор може за мене заплатити", — сказав він у суді.

Під час судового засідання в п'ятницю 14 липня прокурор озвучив кілька висловлювань, які, за інформацією слідства, належать Павлу Лебедю.

Як пише "BBC Україна", серед висловлювань, озвучених у суді: "придурки-маразматики в Америці кажуть, що моляться за мир, і одразу ж зброю штовхають", "у Тернополі всі одне одного вже б уже б і віддають просто на фронт — вони це, напевно, роблять, щоб вибити східну та центральну Україну, уся ця бандерівщина там буде процвітати", "Америка б'ється з Росією до останнього українця".

У відповідь Павло Лебідь заявив, що не визнає звинувачень і "готовий свідчити на Євангелії".

"Це все не правда. Я ніколи не був при агресорі, я ніколи не був при Путіні", — сказав він.

Що відомо про справу митрополита Павла

1 квітня 2023 року митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Києво-Печерського монастиря, Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Того ж дня Шевченківський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту з носінням електронного браслета. Спочатку митрополит просив перенести судове засідання на інший день через проблеми зі здоров'ям, але суд відхилив перенесення і обрав запобіжний захід.

На початку липня під час засідання суду митрополит УПЦ МП поскаржився, що постійно перебуває на підзарядці через електронний браслет, і тепер він не "Паша-мерседес", а "Паша-тесла".

13 липня стало відомо, що митрополиту Павлу оголосили ще одну підозру за двома статтями Кримінального кодексу - ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно), а також ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії РФ проти України за вчинене службовою особою повторно). Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ повідомили, що колишній намісник Києво-Печерської лаври за день до отримання першої підозри в одному з інтерв'ю заявив, що Україна не є незалежною державою, а повномасштабне вторгнення РФ назвав "громадянським конфліктом".