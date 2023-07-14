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СІЗО і застава в 33 млн грн: митрополиту УПЦ МП Павлу змінили запобіжний захід (відео)

Фото: РІА Новини | У суді митрополит Павло заявив, що не знає, де взяти озвучену суму застави

Настоятеля Києво-Печерської лаври відправили в СІЗО на два місяці з можливістю застави. Захист планує подавати апеляцію на рішення суду.

Солом'янський райсуд Києва відправив настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебедя в СІЗО на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 33 мільйони гривень. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на спікера Київської обласної прокуратури Олену Ковальову.

Як стверджують у прокуратурі, Лебідь спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, чим порушив накладені судом обов'язки. Митрополит заперечував свою провину, заявивши, що не знайомий зі свідком. Захист планує подавати апеляцію.

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Після обрання нового запобіжного заходу Павло Лебідь повідомив журналістам, що не знає, де знайти 33 млн грн застави, і не згоден із рішенням суду помістити його під варту

"Така сума 33 мільйони, хіба що прокурор може за мене заплатити", — сказав він у суді.

Під час судового засідання в п'ятницю 14 липня прокурор озвучив кілька висловлювань, які, за інформацією слідства, належать Павлу Лебедю.

Як пише "BBC Україна", серед висловлювань, озвучених у суді: "придурки-маразматики в Америці кажуть, що моляться за мир, і одразу ж зброю штовхають", "у Тернополі всі одне одного вже б уже б і віддають просто на фронт — вони це, напевно, роблять, щоб вибити східну та центральну Україну, уся ця бандерівщина там буде процвітати", "Америка б'ється з Росією до останнього українця".

У відповідь Павло Лебідь заявив, що не визнає звинувачень і "готовий свідчити на Євангелії".

"Це все не правда. Я ніколи не був при агресорі, я ніколи не був при Путіні", — сказав він.

Що відомо про справу митрополита Павла

1 квітня 2023 року митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Києво-Печерського монастиря, Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Того ж дня Шевченківський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту з носінням електронного браслета. Спочатку митрополит просив перенести судове засідання на інший день через проблеми зі здоров'ям, але суд відхилив перенесення і обрав запобіжний захід.

На початку липня під час засідання суду митрополит УПЦ МП поскаржився, що постійно перебуває на підзарядці через електронний браслет, і тепер він не "Паша-мерседес", а "Паша-тесла".

13 липня стало відомо, що митрополиту Павлу оголосили ще одну підозру за двома статтями Кримінального кодексу - ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно), а також ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії РФ проти України за вчинене службовою особою повторно). Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ повідомили, що колишній намісник Києво-Печерської лаври за день до отримання першої підозри в одному з інтерв'ю заявив, що Україна не є незалежною державою, а повномасштабне вторгнення РФ назвав "громадянським конфліктом".