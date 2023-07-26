РФ вийшла із "зернової угоди" і намагається фінансувати свій ВПК за рахунок Африки, — Кулеба

За словами глави МЗС, метою виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи є посилення глобальної продовольчої кризи та експорт власного зерна.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 25 липня в інтерв'ю телеканалу"FRANCE 24" засудив нещодавні удари Росії по українських портах Чорного моря після виходу Москви з Чорноморської зернової ініціативи.

"Мета Росії — спровокувати посилення глобальної продовольчої кризи, безперешкодно експортувати власне зерно і заробити якомога більше грошей", — сказав Кулеба.

Він додав: "Росія буде набивати свої кишені, щоб фінансувати (свою — ред.) військову машину за рахунок Африки".

Дмитро Кулеба сказав, що нещодавні російські удари по українському порту Рені, на кордоні з членом НАТО Румунією, є для президента Росії Володимира Путіна способом "перевірити реакцію НАТО".

"НАТО має твердо і рішуче реагувати на це", — заявив він і підтвердив, що "російські кораблі, хоч би де вони перебували в Чорному морі, стають законними цілями" у відповідь на власне попередження Москви про те, що цивільні судна, які прямують в українські порти, тепер стануть цілями.

Український дипломат пообіцяв, що Київ продовжить спроби відродити Чорноморську зернову ініціативу. Якщо це неможливо — необхідно створити альтернативний морський шлях для експорту українського зерна, а також забезпечити експорт до Європи.

Нагадаємо, у МВФ озвучили наслідки виходу Росії із "зернової угоди". Чорноморська зернова ініціатива зіграла "дуже важливу роль" у забезпеченні достатніх поставок зерна з України. Так, вдалося експортувати близько 33 тонн морем.

Крім того, журналісти писали, що Росія може перекрити альтернативні зернові маршрути України. За даними видання NYT, судноплавним компаніям стає все складніше знайти спосіб доставити українське зерно на світові ринки.