Переховується в Ізраїлі: екснардепа Рабіновича оголосять у міжнародний розшук, — ДБР (відео)

У Державному бюро розслідувань зверталися по правову допомогу до Ізраїлю, щоб оголосити колишньому нардепу про підозру в держзраді.

Співголову забороненої партії "Опозиційна платформа ㅡ За життя" Вадима Рабіновича, якого підозрюють у держзраді, оголосять у міжнародний розшук. ДБР відомо, що політик переховується в Ізраїлі. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На початку війни він покинув країну. Слідство оголосило йому підозру в державній зраді шляхом направлення запиту про міжнародну правову допомогу в Ізраїль. Тобто ми знаємо, що він перебуває на території саме цієї країни. Ми звернулися по юридичну допомогу і таким чином передали йому підозру. Наступні етапи — це обрання запобіжного заходу та оголошення його в розшук", — сказала Сап'ян.

За словами спікера ДБР, Рабіновичу оголосили про підозру в держзраді тільки зараз, оскільки з'явилися результати лінгвістичних експертиз заяв політика під час його виступів.

Нагадаємо, 26 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Вадиму Рабіновичу, який переховується за кордоном. За інформацією слідства, ексдепутат поширював серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. Виступи Рабіновича забезпечували РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Рабіновичу загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фокус писав, що 24 липня нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Олександру Пономарьову повідомили про підозру в держзраді. За версією слідства, політик пів року перебував на території окупованого Бердянська, де підтримував зв'язок із ФСБ і "місцевою владою". Пізніше журналісти програми "Схеми" з'ясували, що Пономарьову вдалося запустити свої підприємства в захопленому Бердянську, постачаючи сировину з РФ, і відправляючи частину продукції в Росію.

25 липня Київський печерський суд відправив Пономарьова в СІЗО без права внесення застави.