Гібридна війна з НАТО: Альянс не зможе застосувати 5 статтю в разі вторгнення "вагнерівців" в Польщу, — експерт

Найманці ПВК "Вагнер" не мають юридичного відношення до жодної держави, тому застосування 5 статті статуту НАТО є сумнівним.

В Кремлі серйозно вважають, що в майбутньому не уникнути прямої ескалації з НАТО. Путін та Лукашенко обговорювали питання протидії Альянсу, адже Білорусь виступає на першому рубежу оборони так званої "Союзної держави". Про це в коментарі Фокусу розповів військовий експерт Олег Старіков.

"Саме в Білорусі публічно демонструють сили, що можуть бути задіяні проти НАТО. Путін не від доброти своєї передав Лукашенку ОТРК "Іскандер-М", що здатні нести ядерні заряди. Заявлено, що білоруські Су-25 модернізували під можливість нести ядерні заряди, врешті тактична ядерна зброя вже знаходиться на території Білорусі. Сюди ж треба нагадати про комплекси ППО С-400, які Кремль передав Білорусі. Слідкуйте, як тільки зʼявиться інформація, що Головне 12 управління Міноборони РФ розпочало розосередження арсеналу на території Білорусі — це означатиме, що ядерну зброю на території республіки переводять в бойові готовність. Лукашенко дуже хоче мати ключі від цього арсеналу, адже без них, його територію будуть використовувати просто як майданчик для запусків", — розповідає Старіков.

Зі слів експерта, ПВК "Вагнер" не має жодного юридичного відношення ні до Білорусі, ні до РФ, фактично є незаконним кримінальним угрупуванням, що може вторгнутися на територію членів НАТО. Тобто, відому пʼяту статтю статуту Альянсу тут не може бути застосовано. Всі ці проблеми мають вирішувати самостійно Польща і країни Балтії, якщо мова йде про Сувальський коридор.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Путін іде проти НАТО: Москва почала підготовлювати Лукашенка до війни з Альянсом"