"Доведеться відкласти": експерт пояснив, чому Україна не зможе провести вибори після перемоги

Олександр Клюжев переконаний, що на перші повоєнні вибори вплинуть наслідки війни. Адже після деокупації не всюди буде можливість відразу організувати загальнодержавні й місцеві вибори.

За чинним Виборчим кодексом після скасування або припинення воєнного стану ЦВК має лише місяць для оголошення початку загальнодержавних виборів. Проте такі короткі терміни не дають можливості якісно організувати демократичне волевиявлення. Про це повідомив експерт Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в Україні Олександр Клюжев у статті для видання "Дзеркало тижня".

"Нині серед експертів і депутатів превалює думка про необхідність шести підготовчих місяців після скасування воєнного стану. Але щоб парламентський консенсус справді мав шанс, необхідно ще до перемоги доказово з цифрами розрахувати перехідний період. Якщо доказів і розрахунків не буде, дуже легко скотитися до проведення виборів без належних умов або навпаки до затягування волевиявлення", — сказав Олександр Клюжев.

З його слів, перехідний період потрібен для того, аби виборці повернулися додому, відбулася відбудова інфраструктури, оновили Державний реєстр виборців і перелік виборчих дільниць. Також складником підготовки до виборів повинен стати консенсус щодо дотримання демократичних стандартів.

На думку Клюжева, законодавство повинно встановити критерії для оцінки можливості або неможливості проведення виборів на окремих територіях. Адже після деокупації не всюди буде можливість відразу організувати загальнодержавні й місцеві вибори. Тому після перемоги потрібно буде об’єктивно оцінити всі деокуповані території окремо.

Також держава повинна дати гарантії незалежності ЦВК та інших виборчих комісій. Клюжев переконаний, що напередодні повоєнних виборів потрібно посилити запобіжники від політично вмотивованих ротацій у складі виборчих комісій.

"Політично вмотивовані ротації ЦВК та інших комісій, досвід яких має Україна, ставлять під сумнів їхню незалежність. Політичні зміни у складі комісій також нівелюють їхню спроможність завчасно та якісно підготуватися до виборів", — пояснив він.

Олександр Клюжев додав, що наслідки війни вплинуть на умови участі виборців у голосуванні. Зокрема, проблема інклюзивності гостро стоятиме під час перших повоєнних виборів, успішність її вирішення впливатиме на легітимність голосування.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Зокрема, Парламент підтримав дію воєнного стану на 90 діб, до 18 листопада 2023 року.