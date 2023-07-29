"Буду доводити свою правоту": Кирило Тимошенко пригрозив НАЗК судом

За словами ексзаступника голови ОП, він відповів на всі запити відомства більше ніж пів року тому і надав усі документи, включно з договорами, чеками за прокат автомобіля й проживання в готелі минулої осені.

Після повідомлення Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) про те, що колишній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко користувався службовим становищем, він пригрозив антикорупціонерам судом. Про це Тимошенко розповів у коментарі "Українській правді".

"Я відповів на всі запити й запитання НАЗК більш ніж пів року тому. Надав усі договори, чеки і за прокат автомобіля, і за проживання в готелі восени минулого року", — заявив Тимошенко.

За його словами, після шести місяців без звісток, НАЗК раптово відновило свої перевірки й за кілька годин завершило їх. На його думку, відомство відмовилося враховувати всі надані ним відповіді та документи.

"Ну значить зустрінемося в суді, і там я буду доводити свою правоту", — додав Тимошенко.

У чому НАЗК підозрює Кирила Тимошенка

НАЗК направило до суду протокол про адміністративні правопорушення щодо ексзаступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка. Йому загрожує штраф і включення до реєстру корупціонерів. Перевірка виявила, що він порушив закон, звертаючись до Держприкордонслужби для своїх особистих інтересів.

Крім того, Тимошенко не зміг підтвердити оплату проживання в готельному комплексі та безоплатно використовував автомобіль Porsche. НАЗК запросило його для вручення протоколу, але він не з'явився в призначений час.

Нагадаємо, 25 червня повідомлялося, що НАЗК розпочало перевірку способу життя військових комісарів України та співробітників Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК).