Хайп і перегляди: експерт пояснив, що стоїть за критикою дій ЗСУ в західних ЗМІ

Тема українського контрнаступу була форсована західними ЗМІ та підхоплена російською пропагандою для власних цілей.

Завищені очікування Заходу від результатів українського контрнаступу мають негативні наслідки в інформаційному полі, але не відображають обʼєктивну ситуацію. Реальну оцінку можна давати лише знаючи справжній замисел Генерального штабу ЗСУ. Про це в коментарі Фокусу розповів політичний експерт Олег Лісовий.

"Якщо я не помиляюсь, то сам термін "контрнаступ" є продуктом західних оглядачів та ЗМІ. У нас це називали й продовжують називати – наступальні та оборонні дії. Погодьтесь, назва "контрнаступ" більше цікава читачеві, ніж якісь незрозумілі дії. Все це підкріплювалося порівнянням з контрнаступом в Харківській області, де Сили оборони України оперативно та феєрично погнали ворога і звільнили велику частину території. На мою думку, ця кампанія створювалася, щоб максимально мобілізувати підтримку Заходу, надаючи йому конкретні приклади ефективності української армії", — розповів Фокусу політичний експерт Олег Лісовий.

Він відзначив, що саме ці завищені очікування зараз мають певні негативні наслідки. В першу чергу, через дії російської пропаганди – вони підхопили тему контрнаступу та створили потужне інформаційне поле заточене під ключові слова "контрнаступ".

"Згадайте, який був інформаційний шквал, що контрнаступ вже розпочався і захлинувся. При цьому наші офіційні особи повідомляли, що він ще знаходиться на стадії планування і підготовки. Нагадаю, логіка подачі інформації про хід бойових дій в Україні побудована таким чином, що максимально не нашкодити військовим. Тому інформація подається з певною затримкою", — сказав експерт.

До слова, потрібно додати, що західні ЗМІ також використовують інформаційні тренди, щоб залучати трафік. Тому гучні заголовки та безпідставні не підкріплені жодною аргументацією, "інсайдерські матеріали", є саме зразком такого інформаційного хайпу.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Поганий" контрнаступ. Чому західні ЗМІ підігрують російській пропаганді".