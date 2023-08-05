Штрафи за голосну їзду: нардеп Железняк пояснив, як каратимуть порушників

Водіїв, які керують надто шумними транспортними засобами, каратимуть штрафами і навіть позбавлятимуть прав.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про законопроєкт, який пропонує встановити покарання за надто шумну їзду в межах населених пунктів. Про це ідеться у дописі в Telegram-каналі нардепа.

Зі слів Железняка, 4 серпня на розгляд Верховної Ради надійшов проєкт закону, який внесе певні зміни у низку законодавчих актів. Якщо положення законопроєкту затвердять без змін, то українців, які шумітимуть, їдучи у власному транспорті, будуть карати наступним чином:

перше порушення — 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (17 тис. грн);

друге порушення — 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 тис. грн) та/або позбавлення прав на водіння на термін від 3 до 6 місяців.

Також нардеп вирішив дізнатись думку громадян щодо такої пропозиції. Переважна більшість — понад 80% — станом на ранок 5 серпня підтримують покарання.

Штраф за надто шумну їзду - опитування у каналі Железняка Фото: Telegram/Ярослав Железняк

На вебпорталі парламенту є картка законопроєкту. Вказано, що ідея новації належить очільнику фракції партії "Слуга народу" Давиду Арахамії. У списку ініціаторів, крім нього, ще 21 особа.

Картка законопроєкту №9564 від 4 серпня 2023 року Фото: Офіційний вебпортал парламенту України

Законопроєкт №9564 від 4 серпня 2023 року вносить зміни у три закони: в Кодекс України про адміністративні правопорушення, в Закон України "Про дорожній рух", в Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення". У тексті документа вказано розмір штрафів та пропонують позбавляти прав.

Які штрафи за шумні машини Фото: Офіційний вебпортал парламенту України

Зазначимо, в Україні допустимий рівень шуму в межах територій населених пунктів визначається наступними актами: Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення" та Державними санітарними нормами допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови. Якщо глянути у санітарні норми, то там вказано, що біля житлових будинків та зон відпочинку рівень шуму не повинен перевищувати 60-70 дБ.

Який допустимий ріаень шуму у населений пунктах Фото: Офіційний вебпортал парламенту України

Також у мережі можна знайти інфографіку рівнів шуму, який продукують різні джерела: машини створюють шум на рівні 70 дБ, мотоцикли — на рівні 100 дБ.

Рівень шуму у населених пунктах (в дБ) Фото: dreamdim

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