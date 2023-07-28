Травма хребта у батька - не виправдання: Верховний Суд дав 5 років бійцю, який зігнорував наказ

Боєць ЗСУ, на думку Верховного Суду, має відсидіти реальний термін у в'язниці, щоб стати прикладом того, що наказ командира має обов'язково виконуватись.

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Верховний Суд України підтвердив 5-річний термін ув'язнення для військовослужбовця, який не прибув вчасно до місця дислокації підрозділу. Судді не пом'якшили покарання — не зважили на каяття та на причину відсутності. Про деталі справи розповідає видання "Судово-юридична газета".

Судове рішення у справі №726/78/23 було прийнято 11 липня 2023 року, ідеться у матеріалі видання. Касаційний кримінальний суд постановив, що військовослужбовець має відсидіти 5 років за те, що не виконав наказу командира і не прибув вчасно у військову частину. Перший суд у даній справі взяв до уваги каяття фігуранта — він отримав 5 років, але був звільнений з випробувальним терміном два роки. Однак Верховний Суд все ж наполіг, що чоловік має відбути покарання повністю.

Які події привели бійця ЗСУ до в'язниці

Подія, через яку військового засудили до тюремного ув'язнення, сталась восени 2022 року, вказано у матеріалах провадження.

Чоловік був навідником кулеметного відділення і служив за контрактом. У певний момент він отримав усний наказ командира — прибути до місця тимчасової дислокації батальйону до 23 год. 20 листопада 2022 року. Натомість залишився у постійному пункті дислокації.

Видання вказало причину, через яку військовий не виконав наказ командира: його батько, також боєць ЗСУ, отримав травму хребта і контузію, а вдома залишилась мати й четверо неповнолітніх дітей.

18 січня 2023 року Садгірський суд Чернівецької області оголосив вирок у справі — чоловіка визнано винним за ч. 4 ст. 402 Кримінального кодексу і покарано п'ятьма роками тюрми. Однак взяли до уваги каяття і згідно зі ст. 75 КК звільнили з випробувальним терміном на 2 роки.

Однак прокуратура подала апеляцію, і Чернівецький апеляційний суд прийняв рішення призначити військовому реальний термін.

Після цього справа опинилась у касаційному суді, який і оголосив остаточний вирок в липні 2023 року.

Верховний Суд розглянув деталі справи й звернув увагу на те, що у цьому випадку не можливо брати до уваги каяття, на підставі якого чоловіка звільнили від відбування покарання. На думку суддів, каяття мало проявитись якимись активними діями — про це говориться у відповідних статтях Кримінального кодексу. Однак цих активних дій вони у справі не побачили. Отже, резюмували судді, чоловік має відбути реальний термін.

У постанові суду також є ще один аргумент на користь реального терміну. Ідеться про те, що потрібно підтримати авторитет командира: його накази мають обов'язково виконуватись, особливо в умовах воєнного стану. Тому, якщо винуватця не покарати, це може стати "прикладом" для інших військових, що в умовах війни — недоречно.

Зазначимо, у січні 2023 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт 8271, яким посилювала відповідальність військових за непослух командирам. Документ вносив змінив у Кримінальний кодекс: про статтю 402 (по ній судили бійця) там не згадується. Однак там є згадка про ст. 75 — про звільнення від покарання — на підставі цієї статті чоловік мав шанс не опинитись у в'язниці.

Нагадуємо, бійці ЗСУ просуваються на південному відтинку фронту на Донеччині. Зокрема, військові 35 бригади показали кадри стабілізаційних заходів, які вони проводять у Старомайорську, звільненому 267 липня.

Крім того, українські Сили оборони мають відчутне просування на Бахмутському напрямку — про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.