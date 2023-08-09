Із заставою у 30 млн: ВАКС відправив нардепа Гунька під варту

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Анатолію Гуньку. Нардеп з рішенням не згодний і подаватиме апеляцію.

Вищий антикорупційний суд 9 серпня обрав запобіжний захід народному депутатові від фракції "Слуга Народу" Анатолію Гуньку, якого підозрюють у корупції. Про це йдеться у трансляції засідання ВАКС.

Гунька відправили під варту до 7 жовтня з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн гривень. У разі внесення застави підозрюваного буде звільнено з-під варти із покладенням на нього певних обов'язків, які визначить суд.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 50 млн гривень. Захист нардепа клопотав про домашній арешт.

За словами прокурора, нардепові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Реакція нардепа на рішення суду

Сам Гунько поскаржився на політичний тиск і запевнив, що жодних підстав підозрювати його у незаконному збагаченні немає, повідомляє "Страна".

"Мої адвокати подаватимуть апеляцію. Я інвалід першої групи, а враховуючи розмір застави, у мене немає таких грошей, тому подаватимемо апеляцію", — заявив Гунько.

Нардеп також прокоментував опублікований НАБУ запис розмови, де він обговорює вартість передачі 1 гектара землі в користування комусь бізнесмену.

"Коли я говорив про гроші, я мав на увазі, що підприємство має мати гроші і платити офіційно за дохід, щоб правоохоронці не мали питань. Я не мав на увазі кеш для правоохоронців", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, 9 серпня НАБУ опублікувало запис розмови народного депутата фракції "Слуга народу" Гунька, де він обговорює корупційні тарифи за передання землі в користування якомусь бізнесменові

Окрім цього, 9 серпня повідомлялося, що нардепу Гуньку від "Слуги народу" оголосили підозру і запросять арешт. Його звинувачують у неправомірному отриманні фінансової вигоди за надання приватному підприємцю державних земель в оренду.