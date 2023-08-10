"Ніхто не дозволить": Данілов пояснив, чому вибори в Україні проведуть тільки після війни

За словами секретаря РНБО, багато українців зараз перебувають за межами дому. Одні захищають батьківщину від російських окупантів, а інші виїхали з країни в пошуках безпечного місця.

В Україні може не бути жодних виборів доти, доки повномасштабну війну не буде повністю закінчено і на це є низка причин. На цю тему висловився секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "УП" 10 серпня.

Він відповів на заяву спікера парламенту Руслана Стефанчука, який раніше зазначив, що зараз немає заборони на проведення виборів в умовах воєнного стану.

За словами Олексія Данілова, для цього процесу держава зобов'язана забезпечити всім громадянам країни безпечну участь у виборах, а зараз це зробити практично неможливо, адже багато хто не перебуває вдома з різних причин.

"Мені складно уявити, як голосуватимуть хлопці та дівчата, які перебувають сьогодні під Бахмутом, які перебувають сьогодні на інших ділянках фронту. Як це фізично зробити? А якщо вони не будуть голосувати, це несправедливо. Вони захищають нашу країну. От вони мають кинути і кудись іти голосувати чи як? Хто собі як це уявляє?" — ідеться в повідомленні.

Також було приділено увагу тим громадянам України, які через війну були змушені покинути батьківщину в пошуках безпечного місця. Вони також не можуть повноцінно взяти участь у виборах.

Обговорюючи цей процес, потрібно відповісти на безліч запитань, проте зараз це зробити складно.

"Ніхто не дозволить нікому проводити вибори в несправедливий спосіб", — підсумував Олексій Данілов.

Нагадаємо, 7 серпня повідомлялося, за яких умов в Україні дозволять провести вибори до закінчення війни. Представник президента у Верховній Раді України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що жодної заборони немає, але неможливо гарантувати безпеку учасників виборчого процесу в таких умовах.