У Держдепі США розповіли про можливу зустріч Зеленського і Путіна (відео)

За словами американського топчиновника Меттью Міллера, президент України готовий до діалогу з російським колегою, однак Путін не відмовляється від імперіалістичних амбіцій.

Остаточне рішення про можливу зустріч між главами України та Росії має ухвалити президент Володимир Зеленський. Про це 9 серпня на брифінгу повідомив представник Держдепартаменту США Меттью Міллер.

"Ми наголошуємо, що питання, пов'язані з майбутнім України, перебувають у компетенції Києва і це стосується будь-яких потенційних переговорів", — підкреслив Міллер.

За словами американського чиновника, Зеленський ясно дав зрозуміти, що готовий до діалогу з Росією за умови поваги Москви до територіальної цілісності та суверенітету України.

"Тому рішення про те, коли і яким чином відбуватимуться такі діалоги, залишається за Зеленським. Однак завжди існував момент, що перешкоджає — Путін не відмовився від своїх імперіалістичних намірів і продовжує вірити в те, що Україна, за його логікою, не є незалежною країною, і він так і не виводив свої війська за межі її території", — зазначив Міллер.

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Нагадаємо, після зустрічі в Саудівській Аравії глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує організувати два саміти в межах "формули миру", запропонованої Зеленським, одним із яких може стати саміт за участю Росії.

Нагадаємо також, що в Джидді було досягнуто розуміння, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має лягти в основу майбутньої мирної угоди.