"Розмови без Путіна": Україна визначила умови для переговорів із Росією, — Кулеба

Мирні переговори можливі лише після повного виведення російських військових з української території, а обговорення буде проводитися за участі посередника, стверджує голова МЗС України.

Перемовини з Росією можливі за певних умов, але вони відбуватимуться не з президентом РФ Володимиром Путіним через велику кількість його злочинних дій. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Corriere della Sera.

За словами Кулеби, для України переговори з Росією можливі лише після повного виведення військ РФ з території України. Проте він чітко стверджує, що російський лідер Володимир Путін не є діловим партнером для цих переговорів через його злочинні дії.

"Путін не партнер для переговорів. Він скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні способи опосередкованої боротьби", — зазначив міністр.

Кулеба також вказав на те, що ніколи не буде можливості бачити Путіна та президента України Володимира Зеленського за одним столом для переговорів.

Підкреслюючи необхідність повного виведення російських військ міністр додав, що дипломатичний підхід також має значення. Він зазначив, що генерали військових сил України впливають на росіян з метою досягнення відступу, але дипломатія також грає важливу роль у знаходженні рішень.

Водночас Кулеба висловив сумнів щодо можливості розпочати переговори до повного виведення військ РФ з України, вказавши на те, що Росія продовжує атакувати й віддає перевагу війні над миром.

Українська сторона прагне до пошуку творчих рішень і готова до діалогу, однак наразі немає підстав для переговорів через безперервний агресивний курс Росії.

Голова українського МЗС також нагадав, що минулого року була укладена "зернова угода", яку Росія не дотрималась, попри посередництво генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

"Було дві окремі угоди з нами й з Москвою, ніколи не було прямого порозуміння. Нам потрібна певна креативність, щоб знаходити рішення. Ми будемо їх шукати будь-якими способами, але наразі умови відсутні: Росія продовжує нас атакувати, вона віддає перевагу війні, а не миру", — зазначив міністр.

Нагадаємо, що 6 серпня Андрій Єрмак розповів про результати зустрічі в Саудівській Аравії. У Джидді, Саудівська Аравія, відбувся мирний саміт щодо принципів відновлення сталого та справедливого миру для України. За словами Андрія Єрмака, розмова між представниками країн була відкритою та чесною.

Пізніше, 9 серпня, Фокус писав, що у Кремлі дуже злякалися дипломатичної ізоляції після великого саміту в Саудівській Аравії, де понад 40 країн обговорювали шляхи до припинення війни в Україні. Росію туди не запросили.