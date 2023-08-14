Морський бій. Путін готується відправити у Чорне море нові ракетні кораблі

Командування Чорноморського флоту РФ готується до посилення корабельного складу. В стрій вже взято два нових малих ракетних кораблі та очікуються інші. Саме з кораблів такого типу відбувається обстріл України ракетами "Калібр". Фокус дізнавався які можливості має РФ в будівництві нових ракетних кораблів та який вплив мають на неї чинні санкції.

Наприкінці липня 2023 року командувач Чорноморським флотом РФ, адмірал Віктор Соколов повідомив, що до кінця року чекає на поповнення ще двома бойовими кораблями. Якого типу будуть ці кораблі він не уточнив, але зауважив, що це носії російського високоточного ракетного озброєння.

Цього року до складу ЧФ РФ вже прийняли корвет "Меркурій" і малий ракетний корабель (МРК) проєкту 22800 "Циклон". В російській пресі хизуються, що "Циклон" повністю побудували на Керченському суднобудівному заводі, хоча насправді всі роботи проводив Зеленодольський суднобудівний завод в Ленінградській області. Після анексії Криму завод приєднали до корпорації "Ак Барс", що є керуючою в Зеленодольську. Відзначимо, що обидва кораблі мають пускові установки на вісім крилатих ракет типу "Калібр" або Х-35.

Малий ракетний корабль проєкту 22800, таких замовлено у виробника 18 одиниць Фото: forums.airbase.ru

Після анексії Криму у 2014 році суднобудівна галузь Росії потрапила під санкції Заходу. Це мало вплив на перспективи виробництва нових кораблів і суден, тому у 2018 році президент Володимир Путін підписав нову редакцію державної програми озброєння на період 2018-2027 років.

"РФ мала певний заділ до 2022 року, хоч вже була під санкціями з 2014 року, але будувати кораблі ще могли. Станом на сьогодні у них залишалася можливість будувати військові кораблі і катери, але водотоннажністю не більше 10 тисяч тонн", — говорить Фокусу військово-політичний аналітик Олександр Коваленко.

Хто виробляє нові військові кораблі для ЧФ РФ

За словами керівника проєктів із безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітана І рангу Павла Лакійчука, за 30 років після розвалу СРСР, будівництво великих кораблів в Росії припинилося. Є проблеми з відповідністю верфів та доків для кораблів типу крейсер або есмінець, фрегати проєкту 11356 не змогли закінчити та продали їх Індії. Наразі, РФ має потенціал та можливості будівництва малих ракетних і патрульних кораблів та катерів.

"Спроможність Росії у військовому кораблебудуванні впала на декілька порядків. Вона вже не є великою морською державою, щоб додавати клопоту та тиснути на інші морські країни в глобальному рівні, але продовжує залишатися регіональною загрозою. В першу чергу для Чорноморського басейну. Саме для нього Зеленодольський суднобудівний завод може випускати декілька одиниць на рік катерів, малих ракетних чи малих патрульних кораблів меншого тоннажу", — розповідає Фокусу Лакійчук.

У 2022 році ЧФ РФ втратив свого флагмана ракетний крейсер "Москва" Фото: Скриншот з відео

Зеленодольський суднобудівний завод є виробником малих ракетних кораблів проєктів 21631 "Буян-М" та 22800 "Каракурт", а також патрульних кораблів проєкту 22160. Відзначимо, що саме МРК цих проєктів розроблялися спеціально для використання крилатих ракет "Калібр", кожен може мати на борту вісім одиниць. Від 2010 року Зеленодольському заводу замовлено 12 кораблів проєктів 21631 "Буян-М", з них — дев'ять вже прийнято на озброєння, зокрема чотири – в складі ЧФ РФ.

Щодо МРК проєкту 22800 "Каракурт", то їх замовлено 18 одиниць, три кораблі цього класу вже прийнято в стрій, зокрема "Циклон", про який говорилося вище.

У квітні 2023 року видання Wall Street Journal відзначало, що через санкції у російських суднобудівних корпорацій закінчуються ключові деталі, зокрема – для двигунів, що затримує або зупиняє виробництво танкерів і суден, необхідних для транспортування нафти і вантажів. Про військове кораблебудування мова не йшла.

Українські компоненти в російських кораблях

Після розвалу СРСР Росія втратила можливість будувати великі військові кораблі і така можливість досі не з'явилася. Для розуміння, всі великі кораблі російського флоту будували в Україні, наприклад, той же авіаносець "Адмірал Кузнєцов" чи ракетний крейсер "Москва".

Олександр Коваленко зауважує, що російське військове кораблебудування дуже сильно залежне від іноземних компонентів і запчастин. Наприклад, авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов", що зараз знаходиться на ремонті, повністю потребує західних запчастин, нам навіть фарба для фарбування корпусу іноземного виробництва. Сюди треба згадати українського виробника "Зоря"-"Машпроєкт", який виробляє газотурбінні установки, що використовували ці кораблі. У 2015 році поставки зупинилися, через що росіяни не змогли закінчити свої проєкти фрегатів та продали їх Індії.

Авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" потребує навіть фарбу для фарбування корпусу іноземного виробництва

"Росія так і не змогла знайти заміну нашим газотурбінним установкам, а свої зробити не змогли. Схожа ситуація з корветами та малими ракетними кораблями, там використовували німецькі двигуни, які після санкцій стали недоступними. Заміну знайшли в дизельних двигунах, які розробляє Курганський завод", — говорить Лакійчук.

Залежність РФ від електроніки

За словами Коваленка, навіть не дивлячись на чинні санкції, рівень технічної та технологічної складової російської військової кораблебудівної галузі дуже сильно деградував. Цікавий факт, що Росія тримає рекорд з самого тривалого ремонту воєнних кораблів. Важкий атомний ракетний крейсер "Адмірал Нахімов" знаходиться на ремонті з 1997 року до сьогодні. Важкий атомний ракетний крейсер "Петро Великий" не може зайти на ремонт, бо в доках вже багато років стоїть "Адмірал Нахімов". Зараз російське керівництво приймає рішення щодо списання "Петра Великого" через неможливість подальшого ремонту.

Важкий атомний ракетний крейсер "Адмірал Нахімов" є рекордсменом російського флоту. Він стоїть на ремонті ще з 1997 року

"За 30 років Росія так і не змогла зробити і побудувати якісні великі десантні кораблі. Для прикладу, великий десантний корабель (ВДК) "Іван Грен" проєкту 11711, де під час перших робіт було виявлено 40 помилок в конструкції, але його все одно, з такими дефектами взяли на озброєння. Інший ВДК цього проєкту "Іван Моргунов", мав виправити ці помилки, але отримав вже свої дефекти. Наприклад, проєкт 23560 атомного есмінця "Лідер", вони так і не змогли реалізувати, перспективний важкий авіаносний крейсер "Шторм" на 100 тисяч тонн, навіть не беруть в роботу", — розповідає Коваленко.

Скільки ракет залишилося в одному залпі ЧФ РФ

Опитані Фокусом експерти зазначають, що не дивлячись на суперечливий стан російської військової кораблебудівної галузі, Кремль має можливості тероризувати Україну з басейну Чорного моря. Сумарний ракетний залп всіх кораблів та підводних човнів ЧФ РФ на сьогодні складає 56 ракет. Йдеться про фрегати "Адмірал Ессен", "Адмірал Макаров", корвети "Вишній Волочек" "Інгушетія", "Грайворон". Всі вони мають по вісім ракет. А також підводні човни "Ростов-на-Дону", "Старий Оскол", "Великий Новгород", "Колпіно", по чотири ракети на човен. Хоча Росія позбавлена можливості завести до Чорного моря нові кораблі через Босфор і Дарданелли, оновити корабельний склад можливо за рахунок Каспійської флотилії та Балтійського флоту. Останнє рішення виглядає суперечливим враховуючи, що після вступу до НАТО Фінляндії та в майбутньому Швеції, РФ втратить вплив в Балтійському морі на користь Альянсу.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну, РФ втратила 18 кораблів, катерів та допоміжних суден. Після знищення ракетного крейсера "Москва", ЧФ РФ не має флагманського корабля та можливості знайти йому заміну.