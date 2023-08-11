"Меркантильний інтерес": Кабмін ліквідував структуру, що розшукувала зниклих безвісти, — ЗМІ

Журналістка Тетяна Ніколаєнко припустила, що мета цього рішення — розв’язати проблему з обіцяними родичам виплатами. Уповноважений Олег Котенко підтвердив кадрові зміни та зазначив, що налаштований і далі допомагати людям.

Під час наради в Кабінеті Міністрів України під головування прем’єр-міністра Дениса Шмигаля ухвалили рішення про ліквідацію Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Про це 10 серпня повідомила у соцмережах журналістка "Цензор.НЕТ" Тетяна Ніколаєнко.

У публікації йдеться, що надалі повноваження ліквідованого Офісу будуть розподілені:

Міністерство внутрішніх справ відповідатиме за розшук зниклих та реєстр;

Головне управління розвідки Міноборони — за повернення тіл загиблих;

Міністерство оборони організовуватиме діяльність пошукових груп.

Джерело видання проінформувало, що від нової посади у МВС Уповноважений Олег Котенко відмовився, адже запросили лише його.

Ніколаєнко підкреслила, що тіла повертатимуть і після ліквідації відповідної структури, але держава може мати "цілком меркантильний інтерес". Журналістка зазначила, що отримання виплат родичами зниклих вже ускладнює підтвердження того, що людина зникла, через суд.

"З одного боку влада так вирішує для себе нерозвʼязну проблему, яку сама створила, пообіцявши мільйонні виплати. Але з іншого своїми руками підігріває собі пекельний казан людського гніву", — підсумувала вона.

Олег Котенко підтвердив ліквідацію

Інформацію про ліквідацію Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин за рішенням Кабміну підтвердив у коментарі hromadske сам Олег Котенко.

Він повідомив, що відповідну постанову офіційно оприлюднять найближчими днями.

Посадовець розповів, що протягом року роботи він та команда зустрілись з понад 10 тисячами родичів осіб, зниклих безвісти. З його слів, більшість вже отримала відповіді. Котенко планує і надалі допомагати людям, але зазначив, що "без повноважень це буде важко".

На момент публікації в Кабміні не прокоментували рішення.

Результати роботи структури

Посаду Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та його Секретаріат утворили у квітні 2022 року. На урядовому сайті опублікований звіт про роботу структури за минулий рік.

Протягом року:

було організовано 16 передач тіл загиблих та забезпечено репатріацію 869 тіл загиблих внаслідок війни;

було створено сім спеціальних груп з пошуку тіл, речей і документів загиблих осіб та здійснено ними 50 виїздів на деокуповані території, в результаті яких ексгумували понад 700 тіл, речей і документів;

було розшукано та повернуто для поховання понад 300 тіл загиблих в зонах бойових зіткнень;

було заведено 13 835 справ з розшуку зниклих безвісти.

Нагадаємо, 10 серпня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що фракція виключила з депутатської групи Богдана Торохтія та Анатолія Гунька. Він заявив, що "ніхто нікого вигороджувати не буде". Раніше імена нардепів фігурували у скандалах, пов’язаних з корупцією.

Також 10 серпня стало відомо, що член Центральної виборчої комісії України Юрій Буглак, який ще до повномасштабного вторгнення РФ виїхав у США, за 2022 рік отримав 1,5 мільйона державних виплат. Більш того, восени минулого року, за даними ЗМІ, він запитував матеріальну допомогу з бюджету.