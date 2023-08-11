Шоста заміна за три роки: керівництво БЕБ звільнили, — нардеп

За словами Ярослава Железняка, тимчасовим виконувачем обов'язків директора відомства призначили Андрія Пащука, який раніше обіймав посаду заступника голови бюро.

Керівництво Бюро економічної безпеки звільнили. Про це 11 серпня у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від фракції партії "Голос" Ярослав Железняк із посиланням на свої джерела.

"Тимчасовий виконувач обов'язків — Пащук Андрій. Звичайно, без конкурсу і все таке. Це вже 6-та зміна керівництва ДФС (яке стало БЕБ) за останні 3 роки", — повідомив Железняк.

Структура керівництва БЕБ

Раніше відомство очолював Едуард Федоров, який також був у статусі виконувача обов'язків. Андрій Пащук, який зайняв крісло директора, раніше обіймав посаду заступника директора відомства.

Зазначимо, що в Бюро економічної безпеки поки ніяк не коментували чуток про кадрові перестановки.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що під час засідання РНБО президент України Володимир Зеленський доручив головкому ЗСУ Валерію Залужному звільнити голів усіх обласних ТЦК і поставити на їхнє місце військовослужбовців, які дістали поранення на фронті.

Раніше, 5 серпня, президент Зеленський анонсував кадрові "чистки" і натякнув на боротьбу з корупціонерами в державних органах.