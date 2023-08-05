"Старих форматів більше не буде": Зеленський анонсував кадрові чистки (відео)

Президент пообіцяв, що в Україні більше не буде схем, які послаблювали країну десятиліттями.

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Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни в кадровій політиці наступного тижня. Про це глава держави 5 серпня заявив у своєму відеозверненні.

Президент зазначив, що в Україні "більше не буде старих форматів", коли одні захищають країну на фронті, а інші ставлять "державу та людей на службу своїй вигоді".

"Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягнути з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго — десятиліттями — послаблювали Україну", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що будь-який громадянин України має працювати на благо держави, чи-то військком, чи-то депутат, чи-то чиновник.

"Так і буде. Я дякую всім, хто бореться заради України", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у своєму відеозверненні Зеленський також розкрив подробиці ракетної атаки на Україну 5 серпня. Глава держави повідомив, що окупанти завдали удару по заводу "Мотор Січ" у Запоріжжі.

Кадрові перестановки та "полювання на військкомів" в Україні

22 липня, голова НАЗК Олександр Новіков розповів, що протягом трьох місяців в Україні триватиме масова перевірка всіх керівників ТЦК.

Пізніше почали з'являтися повідомлення про викриття військкомів. Зокрема, 2 серпня повідомлялося, що військком на Закарпатті отримав підозру за те, що змушував солдатів будувати йому будинок.

4 серпня Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало ексголову Запорізького обласного ТЦК. Того ж дня повідомлялося, що ДБР спіймало на хабарі військкома в Полтавській області.

5 стало відомо, що співробітники ДБР затримали начальника Київського районного ТЦК. Його підозрюють у незаконному переправленні осіб через кордон. За свої "послуги" він брав $10 із людини.

Нагадаємо також, 1 серпня нардеп Олексій Гончаренко написав, що міністра оборони Олексія Резнікова можуть призначити послом України у Великій Британії. Він розповів, що про зняття Резнікова з посади глави Міноборони в Офісі президента думають давно — з моменту скандалу із закупівлями продуктів за завищеними цінами.