Після розслідування ЗМІ: у Раді захотіли звільнити члена ЦВК, який живе в передмісті Флориди

Член ЦВК Юрій Буглак мешкає в передмісті Флориди, і з початку повномасштабного вторгнення Росії не повертався в Україну. За півтора року він отримав із бюджету 1,5 млн грн, зокрема матеріальну допомогу на "оздоровлення".

Народні депутати Верховної Ради ініціюють постанову щодо звільнення з посади члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака. Повідомлялося, що він виїхав з України за 12 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді Буглак мешкає з сім'єю у Флориді та працює дистанційно. Ініціаторами постанови виступають нардепи від фракції "Європейська солідарність". Про це вони повідомили в офіційній заяві.

Нардепи зазначили, що інформація, яку раніше опублікували журналісти програми "Схеми", є приводом для відповідного кадрового рішення. За словами парламентаріїв, усі посадовці, які отримують зарплату з бюджету України, зобов'язані перебувати на своєму робочому місці.

Нардепи вважають, що необхідно зупинити практику проведення засідань онлайн, "оскільки "онлайн" війни не виграються".

Що відомо про Юрія Буглака

Юрій Буглак — член Центральної виборчої комісії (ЦВК) з 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації "Roshen" і ексдепутат Верховної Ради від партії "Блок Петра Порошенка".

У серпні журналісти програми "Схеми" з'ясували, що Буглак виїхав з України за 12 днів до початку повномасштабного вторгнення РФ і відтоді не повертався. За інформацією ЗМІ, він живе у США в елітному комплексі The Wave на узбережжі Атлантичного океану в містечку Голлівуд у передмісті Маямі, штат Флорида.

ЖК The Wave у Голлівуді, де ймовірно живе сім'я Юрія Буглака Фото: Схеми

За інформацією ЗМІ, за півтора року дистанційної роботи член ЦВК отримав із держбюджету 1,5 мільйона гривень. Зокрема, журналісти зазначають, що Буглак отримував не тільки зарплату, а й матеріальну допомогу "на оздоровлення" та "для розв'язання соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини". Загальна сума — 230 тисяч гривень.

Заява Юрія Буглака про матеріальну допомогу Фото: Схеми

Сам Буглак вважає, що законів він не порушував, тому й заяву на звільнення не писав. Виїхати його змусили "особисті обставини". А заклик президента Зеленського про те, що всі представники держави мали повернутися в Україну протягом 24 годин від початку повномасштабного вторгнення, на думку Буглака, не стосувався членів ЦВК.

Фото: Схеми Фото: Схеми

Фокус писав 9 серпня, що 20 народних депутатів за останні півтора року пропустили понад 90% голосувань. З них дванадцять політиків не проголосували жодного разу. Такі дані опублікував КВУ.

Фокус також розбирався 11 серпня, чому чиновники отримують зарплати, відпускні та компенсації за житло, навіть якщо виїхали з України і проживають за кордоном.