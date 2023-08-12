Путін і Ердоган можуть провести зустріч на території Туреччини: ЗМІ назвали ймовірну дату

За даними турецьких журналістів, основними темами розмови мають стати відновлення "зернової угоди" та обмін полоненими.

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним наприкінці серпня або на початку вересня 2023 року. Про це повідомляє A Haber.

Політики можуть влаштувати розмову як на території Туреччини, так і в Росії. Про місце зустрічі ще не повідомляють. Також у секреті тримають дату зустрічі двох президентів. Однак, найімовірніше, вона відбудеться наприкінці літа — на початку осені цього року.

Основними темами діалогу мають стати відновлення "зернової угоди" і питання обміну полоненими.

Про те, що російський президент може приїхати до Анкари, було обговорено під час телефонних переговорів 2 серпня. Утім, на території Туреччини Путіна можуть заарештувати.

Туреччина відіграє важливу роль у посередництві діалогу з РФ. Адже Ердоган допомагав у питанні звільнення з полону і повернення в Україну командирів "Азову", а також турецький лідер заявив, що докладатиме всіх зусиль для відновлення "зернової угоди".

Нагадаємо, у Туреччині розраховують на розширену зернову угоду.

Також Фокус писав про згоду Путіна на продовження зернової угоди.