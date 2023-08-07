Путін може зустрітися з Ердоганом у Туреччині вже наприкінці серпня, — ЗМІ

За даними журналістів, турецький уряд під час зустрічі 7 серпня може оцінити ймовірність візиту російського президента. Володимир Путін не покидав територію Росії вже багато місяців.

Related video

Президент Російської Федерації Володимир Путін може вперше за тривалий час покинути територію країни і відвідати Туреччину. Попередньо, візит відбудеться наприкінці серпня. Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet 7 серпня.

Журналісти переконані, що до кінця місяця зустріч має відбутися. Згадали вони це в контексті порядку денного зустрічі турецького уряду, яка запланована на понеділок.

Вона має відбутися під головуванням глави держави Реджепа Тайїпа Ердогана, на якому вони й обговорять імовірність зустрічі з російським лідером.

"Буде оцінюватися можливий візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини наприкінці цього місяця", — йдеться у статті турецького видання.

Візит Володимира Путіна до Туреччини: подробиці

На початку серпня російські ЗМІ, посилаючись на канцелярію турецького президента, почали писати, що Реджеп Тайїп Ердоган і Володимир Путін під час телефонної розмови домовилися особисто зустрітися найближчим часом, однак точної дати не повідомляли.

"Президент Ердоган провів телефонну розмову в середу з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час розмови лідери досягли домовленості щодо питання візиту Путіна до Туреччини", — ідеться в повідомленні.

Крім того, президент Туреччини окремо заявив, що докладатиме всіх зусиль для відновлення "зернової угоди".

Нагадаємо, 4 серпня повідомлялося, що Росія може спробувати затягнути війну до наступних виборів у США. За даними журналістів, у Володимира Путіна є надії на те, що Джо Байден програє і це призведе до скорочення підтримки Києва.