"Збираємося розглянути все": США шукають альтернативні шляхи експорту зерна з України, — WSJ

За словами офіційних осіб, Вашингтон підтримує план, за якого до жовтня Україна зможе експортувати до чотирьох мільйонів тонн зерна на місяць через річку Дунай.

США ведуть переговори з низкою країн про можливі маршрути для експорту зерна з України після виходу Російської Федерації із "зернової угоди". Про це пише The Wall Street Journal 15 серпня з посиланням на офіційні особи.

Повідомляється, що Вашингтон, Анкара, Київ і країни-сусіди України обговорюють альтернативні шляхи транспортування українського зерна. Вашингтон підтримує план, який передбачає здатність України перевозити через Дунай по чотири мільйони тонн зерна на місяць уже до жовтня.

Таким чином Україна та її союзники готуються до сценарію, за якого Москва не повернеться до "зернової угоди" найближчим часом. Паралельно Туреччина докладає зусиль, щоб повернути РФ до угоди.

Один із представників Вашингтона зазначив, що США розглядають усі потенційні варіанти, зокрема військові, для захисту суден, що прямують до українських портів на Дунаї та з них. Також береться до уваги ініціатива ЄС щодо створення автомобільних, залізничних і морських маршрутів.

"Ми збираємося розглянути все", — заявив американський чиновник.

Помічник адміністратора USAID Ерін Елізабет Маккі підкреслила, що згадані зусилля не можуть повною мірою замінити транспортування зерна з портів у Чорному морі, тому є лише "тимчасовою альтернативою".

Нагадаємо, що 9 серпня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що має намір відродити зернову угоду в "розширеному масштабі". Він закликав міжнародну спільноту допомогти йому і перетворити ініціативу на основу закінчення війни між Україною і РФ.

Раніше, 8 серпня, державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що переконати Росію знову брати участь у зерновій угоді може Бразилія. За його словами, голос президента Лули має вирішальне значення.