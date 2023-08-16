Вихід на узбережжя Азовського моря: експерт розповів, що чекати від контрнаступу ЗСУ

Досягнення військової кампанії цього року безпосередньо залежать від вогневих можливостей сил оборони України.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі Фокусу розповів, як на Заході, як і в Україні оцінюють наші вогневі можливості ЗСУ. За його словами, навряд чи можна розраховувати на вихід на кордони 1991 року цього року. Тому головною метою і досягненням нинішньої кампанії буде вихід на узбережжя Азовського моря. Тоді цей наступ буде вдалим.

"Перенесення війни в Україні на 2024 рік, як це не цинічно, але збігається з планами Білого дому. Там переконані, що передачею зброї вони можуть регулювати перебіг війни в Україні. Нагадаю, там наступного року відбудуться вибори президента. Варто зважати на цей фактор, адже передача необхідного озброєння в повному обсязі дасть змогу Україні досягти перемоги. Тобто, може бути використане під час виборчої кампанії. Тому цілком реально, що переможний контрнаступ України може відбутися вже навесні", — розповів Фокусу Жданов.

Більше читайте в матеріалі Фокуса"Війна у 2024-му. Чому на Заході починають готувати плани для України на наступний рік".