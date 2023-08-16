Контрнаступ ще не досягнув своєї кульмінації: експерт розповів, коли треба чекати результатів

Військово-політичне керівництво України має плани, як максимально результативно закінчити воєнну кампанію цього року.

Колишній генеральний директор Директорату з питань національної безпеки та оборони в Офісі президента України Іван Апаршин в коментарі Фокусу розповів, що не варто звертати увагу на критику американських журналістів щодо результатів контрнаступу. Подібні заклики не є офіційними позиціями влади.

"Якщо чесно, то не бачу сенсу коментувати заяви журналістів чи аналітиків, адже вони не є офіційною позицією Білого дому. Якщо це будуть офіційні заяви, тоді можна говорити, що нам дають можливість ще на одну спробу. Наразі цього ми не чуємо. Контрнаступ не пройшов ще до своєї кульмінації, попереду ще щонайменше два місяці, тому давайте почекаємо. Військово-політичне керівництво України має плани, як максимально результативно закінчити воєнну кампанію цього року. Україна не має такої міцної економіки, щоб перекладати війну на наступні роки", — говорить він Фокусу.

Апаршин звертає увагу на візит до Києва начальника Штабу оборони Великої Британії, адмірала Тоні Радакіна.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Війна в 2024-му. Чому на Заході починають готувати плани для України на наступний рік"