"Жодна посада не є вічною": Кулеба оцінив ймовірність звільнення (відео)

Український дипломат назвав причини для свого звільнення з МЗС. З його слів, посаду він залишить, якщо його попросить президент.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спокійно сприймає перспективу щодо ймовірного звільнення з посади. Про це він повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1".

Міністр нагадав, що відомство йому довелося очолити у березні 2020-го. Вперше "звільнили" його у жовтні.

"Я працюю, жодна посада не є вічною", – поясни він.

Кулеба розповів, що вже пояснював, за яких обставин піде з посади. З його слів, це відбудеться, коли президент сам попросить його піти. Ще однією вагомою причиною може стати принципові суперечності із зовнішньою політикою і він не вважатиме за можливе з цим миритися, оскільки відбудетеся певний вплив й на роботу.

Дипломат прокоментував й заяви окремих політиків та публікації у пресі щодо необхідності перемовин з РФ. На його думку, перемоги України виплинуть на такі меседжі.

"Чим більше ми перемагаємо, тим більше забиваємо ці голоси у кутки", – висловився Кулеба.

Нагадаємо, 12 серпня Дмитро Кулеба попередив українців про складну осінь. Зі слів міністра, Україна зробить усе в межах міжнародного права і кримінального законодавства, щоб захистити свої інтереси. Також він додав, що саме на осінь заплановано велику кількість міжнародних самітів, на яких Київ потребує "кількісної та якісної присутності всього світу, а не тільки традиційних друзів з Європи та Північної Америки".

Керівник МЗС 5 серпня закликав озброїти Україну винищувачами F-16. Він заявив, що Росія не зупиниться, поки її не зупинять. Дипломат зажадав від західних партнерів реалізувати українську формулу миру і продовжити озброєння країни.