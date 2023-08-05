Після ракетної атаки: глава МЗС Кулеба закликав озброїти Україну винищувачами F-16

Глава МЗС України заявив, що Росія не зупиниться, поки її не зупинять. Він зажадав від західних партнерів реалізувати українську формулу миру і продовжити озброєння країни.

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Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба після вечірньої ракетної атаки ЗС РФ по території України звернувся до західних партнерів. Чиновник закликав озброїти Київ літаками F-16. Про це Дмитро Кулеба написав у своєму Twitter.

"Цієї суботи Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Росія не зупиниться, поки її не зупинять. Світова спільнота має зосередитися на встановленні справедливого та міцного миру: озброїти Україну, зокрема F-16, щоб закрити небо, і впровадити українську формулу миру", — повідомив глава українського МЗС.

Дмитро Кулеба вимагає озброїти Україну винищувачами Фото: Скриншот

Дмитро Кулеба також додав, що провів 5 серпня дзвінок зі своїм турецьким колегою, під час якого обговорив Чорноморську зернову ініціативу.

"Я підкреслив згубний вплив відходу Росії на африканські країни та глобальну продовольчу безпеку. Туреччина продовжить зусилля з відновлення угоди", — повідомив міністр.

Нагадаємо, 5 серпня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по територіях України. Під час масштабної повітряної тривоги вибухи прогриміли в Хмельницькій і Житомирській областях, а також у Запоріжжі. За словами Володимира Зеленського, ворожі "Кинджали" та "Калібри" цілилися в "Мотор-Січ" у Хмельницькій області. Українській протиповітряній обороні вдалося частково відбити атаку.

У Запорізькій ОВА підтвердили прильоти. Удар було завдано по околицях міста. За інформацією керівника Запорізької ОВА Юрія Малишка, інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань унаслідок ракетного удару встановлюються.

Фокус писав 5 серпня, що в Джидді, портовому місті на березі Червоного моря, Україна та Саудівська Аравія проводять зустріч із дипломатами з близько 40 країн. Обговорюють українську формулу миру. Серед запрошених Китай, Індія, Бразилія, Південно-Африканська Республіка й деякі країни Перської затоки. Українська делегація розраховує під час переговорів узгодити ключові принципи припинення війни.