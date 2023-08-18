Індія може зацікавитися українськими морськими дронами, — експерт

Індію завжди цікавили сучасне озброєння та оборонні системи, а Україна має відповідні проєкти.

Не потрібно шукати зраду в тому, що Україну не запросили на саміт "Групи двадцяти" в Індії. Замість цього треба створювати спільні проекти, які можуть зацікавити індійське керівництво. Про це в коментарі Фокусу розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Для Індії завжди була цікава сучасна зброя, ось ніша, де можна шукати співпраці. Для прикладу можна згадати наші морські безпілотники — нагадаю, Індія є морською державою. Наші морські дрони мають зараз хороший піар, промоцію демонстрацію своїх бойових можливостей", — розповів Кочетков.

Експерт нагадує, що Україна аж ніяк не входить до G20, ба більше, наша економіка зараз на дві третини залежна від зовнішньої допомоги.

"На жаль, це не наша тема зараз, закликати до допомоги — для цього, дійсно, є інші майданчики. Світ цинічний і прагматичний, зараз Україна не цікава Індії. Є глобальні проблеми та інтереси їхньої країни. Тому, нам потрібно не шукати "зраду", а шукати спільні точки інтересів", — каже Кочетков.

Нагадаємо, 16 серпня СБУ опублікувала кадри з надводного дрона під назвою Sea Baby. Як розповів глава спецслужби Василь Малюк, безпілотний апарат оснащений 850 кг вибухівки, операцію з його запуску планували кілька місяців, а розробку виконали повністю власними силами, не залучаючи приватних компаній. Саме він успішно атакував Кримський міст, десантний корабель "Оленегорський гірник" і танкер SIG.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Хочуть послухати Путіна. Чому саміт G20 відбудеться без України і як це вплине на перебіг війни"