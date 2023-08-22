Ревізія можливостей. Яке озброєння може запропонувати й отримати Україна вже цієї осені

Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні відбудеться міжнародний форум оборонних індустрій. Він має стати ревізією наявних домовленостей із західними партнерами та пошуком нових точок інтересів. Фокус розбирався, на які формати співпраці слід розраховувати Україні та що вона може показати західним партнерам.

Президент Володимир Зеленський анонсував проведення в Україні Форуму оборонних індустрій. Захід має відбутися восени цього року. За словами президента, це має бути масштабна подія, що пройде на державному рівні.

"Світ може бути об'єднаний ще й таким форматом співпраці. Форум плануємо як першу фіксацію досягнень нашого оборонно-промислового комплексу. Продемонструвати те, що ми вже вміємо. Розглянути те, що ми можемо додати до наших можливостей зокрема, створення нових виробництв в Україні", — зазначив Зеленський під час свого звернення.

Президент Зеленський анонсував проведення в Україні форуму оборонних індустрій восени 2023 року Фото: president.gov.ua

За словами міністра стратегічної промисловості Олександра Камишіна, для міжнародних компаній цей захід — унікальна можливість виробляти, тестувати на полі бою, допрацьовувати і модернізувати свої вироби в одній країні.

"Поділимось своїми напрацюваннями, покажемо партнерам перспективи запуску виробництва в Україні", — написав в своєму телеграм Камишін.

Давно забутий формат

Наразі не розголошується інформація про формат і ймовірних учасників заходу. Відомо, що в одному місці планують зібрати передових світових виробників озброєння та українських зброярів.

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь згадує, що схожі заходи проводили в 2008 році, але не на державному рівні. Тоді вдалося зібрати близько 50 світових компаній за різними напрямками виробництва озброєнь.

"Це були тематичні панелі, воркшопи з подальшими опрацюванням у фокусних групах. Зокрема тоді проводилося напрацювання по проєктах корветів і модернізації гелікоптерів. Були практичні напрацювання, але після приходу до влади Віктора Януковича все зупинилося", — розповідає він Фокусу.

Військовий експерт Михайло Жирохов стверджує, що Україна має досвід проведення подібних заходів. Приклад тому — виставка "Зброя і безпека", яку щорічно організовував концерн "Укроборонпром".

"В той же час проводилися недержавні форуми зі схожою назвою. Там збиралися військові фахівці, комерційні виробники озброєнь і техніки. Проводилася демонстрація зразків боєприпасів, безпілотників, бронетехніки. Насамперед, це були ті виробники, які хотіли потрапити в державні оборонні закупівлі", — згадує Фокусу експерт.

Яку зброю може запропонувати Україна

З початком повномасштабного вторгнення Росії всі заходи такого характеру припинилися. Насамперед через необхідність забезпечення Сил оборони озброєнням і технікою. Від 2014 року українські зброярі виготовили і представили достатню кількість нових зразків озброєнь і техніки. Сюди варто згадати бойові бронемашини сімейства "Козак" та "Новатор", самохідну артилерійську установку "Богдана", протикорабельний комплекс "Нептун" та ракету з аналогічною назвою. Чудово себе зарекомендували протитанкові комплекси "Стугна-П", що склали конкуренцію американським комплексам Javelin. Нові виклики війни спровокували розробку новітніх безпілотних систем, як повітряних, так і морських і сухопутних. Варто уточнити, що наразі всі перспективні розробки та напрацювання не розголошуються. Причини зрозумілі — безпека виробничих потужностей і мозкових центрів. Саме тому, анонсований Зеленським форум дасть можливість ознайомитися із ситуацією у галузі.

Вітчизняна розробка САУ "Богдана" гарно зарекомендувала себе під час ведення бойових дій в Україні Фото: 57 ОМПБр

"Основна ідея цього форуму — збільшення можливостей української оборонної промисловості за рахунок коопераційних звʼязків. Це створення нових зразків озброєнь та ремонт і підтримка тієї техніки, що ми зараз отримуємо від західних партнерів", — говорить Фокусу директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

За словами військового експерта Олександра Мусієнка, у нас є підприємства, які виробляють озброєння, готові показати і запустити в серію. Є достатньо перспективних зразків, які необхідні для фронту та можуть зацікавити наших партнерів, але наразі все є державною таємницею, про яку не говорять публічно.

"Ми часто чуємо заклики до наших партнерів про необхідність надання військової допомоги, але вже з часом ми почуємо від них — що ми самі можемо покривати своїми силами. Цей захід потрібний, на ньому зʼявиться можливість побачити в якому стані наша оборонна індустрія, де є спільні точки дотику та інтересів з західними партнерами", — розповідає він Фокусу.

Чого чекати від оборонного форуму

На думку Валерія Рябих, подібні заходи необхідні, судячи з анонсу, для того, щоб провести ревізію наявних можливостей та створити місток з західними виробниками для співпраці та кооперації на найближче майбутнє. Він нагадує, що Україна наразі знаходиться в процесі трансформації свого війська, в переході від пострадянських зразків озброєння на західні.

"Сьогодні ми єдині, хто використовує пострадянські зразки разом з сучасною західною технікою, що дає свої практичні результати. На прикладі артилерійських систем, ми знайшли можливість самим виробляти боєприпаси калібру 152 мм та знаходимо, де їх можна придбати. Виходячи з цього, ми можемо повною мірою використати ресурс радянських систем.

Німецька компанія Rheinmetall готова відкрити в Україні завод протягом 12 тижнів Фото: Shutterstock

Своє бажання розмістити в Україні виробництво вже висловив генеральний директор компанії німецької оборонної компанії Rheinmetall Армін Паппергер. В інтервʼю CNN він розповів, компанія відкриє бронетанковий завод в Україні протягом 12 тижнів. Нагадаємо, компанія Rheinmetall, крім іншої номенклатури виробництва, виробляє БМП Marder та танки Leopard.

19 серпня шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон повідомив про підписання декларації про намір стосовно спільного виробництва й обслуговування шведських БМП CV-90 в Україні.

"Ми отримуємо багато західної техніки, яку б хотіли виробляти, наприклад шведські бойові машини CV-90. Розвиток співробітництва з BAE Systems, що є виробником цих БМП дасть можливість перспективи виробництва у нас. Ми маємо власні компетенції, матеріально-технічні напрацювання плюс досвід використання західної техніки. Саме цей досвід має велику цінність, адже дає можливість модернізації з огляду на практичні рекомендації. Західна техніка розроблялася для конфліктів високої інтенсивності, але не мала практичного використання. Тому бойовий досвід в Україні буде накладати відбиток на модернізацію цієї самої техніки для подальшої боєздатності та конкуренції на ринку озброєнь", — говорить Рябих.

Україна може запропонувати удосконалювати і модернізувати пострадянську техніку, якої ще багато на озброєнні в різних країнах Фото: Укроборонпром

Експерт зауважує, що попри заяви про загрозу втрати вітчизняного ОПК, Україна має інтегруватися в західні технологічні процеси, оскільки переходить на стандарти НАТО в озброєнні та забезпечені армії. При цьому, наявна матеріально-технічна та конструкторська база по ремонту та модернізації пострадянських зразків озброєнь, дає можливість продавати ці послуги іншим країнам.

"Україна може запропонувати удосконалювати і модернізувати пострадянську техніку, якої ще багато на озброєнні в різних країнах. Насамперед, враховуючи бойовий досвід та маючи доступ до західних технологій. Росія такі можливості втратила, адже більше не має доступу до західних технологій, за допомогою яких і проводила такі модернізації", — підкреслює Рябих.