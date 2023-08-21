Ініціатива України: Зеленський і Вучич проведуть переговори в Греції, — ЗМІ

Сербський президент очікує, що розмова вийде гарною та відкритою. Зокрема він планує присвятити час ситуації в Косово.

Президент Сербії Александр Вучич і президент України Володимир Зеленський проведуть зустріч в Афінах. Про це повідомляє видання РТС 21 серпня.

У Греції відбудеться неформальний саміт країн Західних Балкан, куди і прибув український глава держави Володимир Зеленський.

Його колега Александр Вучич зазначив, що зустріч справді відбудеться і це була ініціатива української сторони. Вони збираються обговорити низку питань, які пов'язані не тільки з війною РФ проти України, а й із ситуацією в Косово.

"У мене буде з ним двостороння зустріч, тож я сяду і поговорю із Зеленським приватно про все, що відбувалося останнім часом у Республіці Косово, про визнання і невизнання територіальної цілісності та всі інші питання", — каже Александр Вучич.

Окремо президент Сербії висловив сподівання, що розмова з українським колегою вийде гарною і відкритою.

Востаннє лідери країн бачилися на початку літа під час саміту Європейського політичного співтовариства в Молдові. Тоді Александр Вучич зазначив, що у них була коротка, але хороша розмова. При цьому, позиція Белграда не змінилася і санкції проти РФ вони вводити не стали.

"Рішення про санкції проти Росії ухвалюють громадяни Сербії через своє керівництво, і коли ми говоримо про санкції, ми своє рішення ухвалили в березні 2022 року і висловили свою позицію. Ніколи ви не можете змінити чиюсь позицію однією розмовою. У Сербії своя політика", — заявив Александр Вучич.

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що президент Сербії пригрозив Україні на випадок визнання незалежності Косово. За його словами, Україна залишається для них дружньою державою, однак якщо Київ ухвалить рішення, яке не сподобається Белграду, то буде різка реакція.