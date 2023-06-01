Сербія не вводитиме санкції проти РФ: розмова із Зеленським нічого не змінила, — Вучич

За словами сербського президента, Белград визначився з позицією ще в березні 2022 року і в питанні санкцій дотримується власних інтересів.

Related video

Позиція Сербії щодо антиросійських санкцій не змінилася навіть після зустрічі президента Александара Вучича з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це він заявив під час саміту Європейської політичної спільноти у Молдові, повідомляє РТС 1 червня.

За його словами, розмова між президентами була короткою і доброю, але при цьому країна залишається при своїй позиції, якщо йдеться про запровадження міжнародних санкцій проти Російської Федерації.

"У нас була коротка розмова, але рішення про санкції проти Росії приймають громадяни Сербії через своє керівництво, і коли ми говоримо про санкції, ми своє рішення ухвалили в березні 2022 року і висловили свою позицію. Ніколи ви не можете змінити чиюсь позицію розмовою. У Сербії своя політика, Сербія — самостійна та незалежна країна, ми поважаємо Україну, добре, що ми поговорили, але Сербія дотримується своїх інтересів", — йдеться у повідомленні.

Александар Вучич окремо наголосив, що Україна поважає територіальну цілісність Сербії та не визнає незалежність Косова. Белград солідарний із Києвом, тому відповідно до Статуту ООН поважає цілісність України.

Президент України Володимир Зеленський ніяк не прокоментував розмову із сербським колегою на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 12 квітня повідомлялося, що Сербія погодилася таємно постачати летальну зброю в Україну. У секретних документах Пентагону, які проаналізували журналісти, є інформація про те, що Белград має у своєму розпорядженні військову можливість і політичну волю для подальших поставок озброєння на потреби ЗСУ.

У той же день у Міноборони Сербії спростували постачання зброї Україні. За словами глави відомства Мілоша Вучевича, інформацію про відправку озброєння опублікували, щоб дестабілізувати країну та втягнути її у конфлікт.