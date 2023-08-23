ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Копиленка: серед постраждалих є діти (фото)

У поліції повідомили, що три легковики зіткнулися у Львівській області. До лікарні госпіталізували трьох людей, серед яких двоє дітей.

У понеділок 22 серпня близько 15:30 на автодорозі "Київ-Чоп" у Львівській області сталася ДТП, у якій постраждав народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Копиленко. Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За інформацією поліції Львівської області, на автодорозі "Київ-Чоп" зіткнулися автомобілі Toyota Camry, яким керував 36-річний житель Ужгорода, KIA Sportage, під керуванням 23-річної мешканки Волинської області, та Toyota RAV4, водієм якої був 42-річний мешканець Червоноградського району.

Через аварію ушкодження отримали 62-річний пасажир Toyota Camry та двоє малолітніх дітей — 10-річний хлопчик та 12-річна дівчинка, які були пасажирами KIA Sportage. Їх госпіталізували до лікарні.

Олександр Копиленко: що відомо

Олександр Копиленко народився 26 червня 1961 року в Києві. У 2019 році Копиленка обрали народним депутатом України 9 скликання — він був 135 номером у списку партії "Слуга народу". Він є членом комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. Також він є співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Болгарією.

Фото: Facebook

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що нардепа від партії "Слуга народу" Олександра Копиленка госпіталізували після серйозної ДТП. Фракція пообіцяла надати подробиці трохи пізніше.

23 серпня повідомили, що у Вінницькій області сталася ДТП, у якій загинуло 12 людей. Аварія сталася через зіткнення ВАЗу з вантажним автомобілем DAF.